Alexander Nobis und Christian Zillekens haben bei den Weltmeisterschaften in Kairo die Silbermedaille in der Staffel gewonnen. Das Duo sorgte damit für einen hervorragenden Start der deutschen Mannschaft in die Titelkämpfe.

Mit der Silbermedaille kann die deutsche Staffel angesichts des Wettkampfverlaufs aber mehr als zufrieden sein. "Die Silbermedaille ist ein super Erfolg", freute sich der Berliner Nobis. "Wir haben uns nach schwierigem Start im Fechten in den Wettkampf hineingekämpft. Unsere Pferde waren gut, da hatten wir vielleicht ein bisschen Losglück. Und im Laser-Run lief es dann für uns, auch wenn ich den Koreaner gerne noch überholt hätte." Und der Potsdamer Christian Zillekens ergänzte: "Der Wettkampf hat richtig Spaß gemacht. Natürlich ist es toll, wenn man für eine solche Aufholjagd am Ende mit einer Medaille belohnt wird. Im Laser-Run ging am Ende richtig die Post ab, aber Alex hat das sehr souverän gemacht."

Hoffnung auf eine weitere Medaille darf sich der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) am Mittwoch in der Frauen-Staffel machen. Dort werden Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn und die Rio-Fünfte Annika Schleu als Titelverteidigerinnen an den Start gehen. Gemeinsam hatte das Duo zudem im Juli mit EM-Gold in Minsk den vierten internationalen Titel in dieser Disziplin gewonnen.



"Ich bin gut drauf, setze mir aber keine Platzierung als Ziel", sagte Schöneborn, Einzel-Weltmeisterin von 2015. Die WM in Kairo soll für Schöneborn der versöhnliche Abschluss einer schwierigen Saison werden, in der sie von einer Oberschenkelverletzung

zurückgeworfen worden war.