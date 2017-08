Heimspiel gegen Holstein Kiel - Union Berlin will nachlegen

02.08.17 | 16:23 Uhr

Nach dem erfolgreichen Auftakt in Ingolstadt will der 1. FC Union Berlin nachlegen. Im ersten Heimspiel erwartet die Mannschaft von Trainer Keller nicht nur ein ausverkauftes Stadion an der Alten Försterei, sondern auch ein gefährlicher Aufsteiger als Gegner. Von Guido Ringel

Die Premiere: Noch nie hat der 1. FC Union gegen Holstein Kiel gespielt. Überraschungen aber sind ausgeschlossen: "Natürlich haben wir den Gegner studiert, kennen seine Stärken und Schwächen", so Trainer Jens Keller heute auf der Pressekonferenz mit Blick auf das Spiel am Freitag (18.30 Uhr). Aber unabhängig davon, wie der Gegner aus Norddeutschland auch auftreten mag, Union will "die eigenen Stärken zeigen, das Spiel aggressiv angehen, bestimmen und mit hohem Pressing den Gegner unter Druck setzen", so Keller weiter.



"Aufstellung noch nicht klar"

In welcher Formation die Eisernen die erste Heimpartie der neuen Saison angehen werden, steht noch nicht fest. Klar aber ist, dass die Spieler aus dem ersten Match in Ingolstadt eine bessere Chance haben, erneut nominiert zu werden. Allerdings kann es gut sein, dass es zwei bis drei Änderungen gibt, denn der Coach möchte eventuell seine Taktik ändern. Welche das genau sein soll, ließ der gebürtige Schwabe aber offen. In jedem Fall kann Keller aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind fit – nur Neuzugang Akaki Gogia ist leicht angeschlagen. Ob er eingesetzt werden kann, entscheidet sich am Spieltag.



Kiel ein "motivierter Gegner"

Der Gast aus Kiel jedenfalls wird in dieser ausgeglichenen Zweiten Liga voraussichtlich ein harter Brocken für Union, der Aufsteiger sei ein "motivierter Gegner", der eher defensiv und kompakt steht, so Keller. Die Aufgabe der Köpenicker sei es, die Räume zu schaffen, aus denen sich Chancen ergeben. Mit Geduld aber und taktischem Geschick sollte Union das schaffen, zumal nach den Neuverpflichtungen die Mannschaft als taktisch flexibler gilt als noch in der Vorsaison.



Weiterhin "Heimschläfer"

An der Vorbereitung wird nichts geändert. Wie auch schon in der abgelaufenen Saison dürfen die Spieler in der Nacht vor einem Match zu Hause schlafen. "Kein Spieler hat das Vertrauen missbraucht in der letzten Saison, alle kamen morgens ausgeschlafen und fit zum Spiel, deswegen werden wir nichts ändern", gibt Trainer Jens Keller seinen Jungs Rückendeckung. Mit genug Schlaf und einer gut eingestellten Mannschaft ist Union der Favorit. Der selbst ernannte Aufstiegskandidat kann gut und gerne mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Kiel einen praktisch perfekten Saisonstart hinlegen.