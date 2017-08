Der Sport im rbb startet am 7. August mit einem neuen Konzept: In "rbb UM6" sowie in der Sendung "rbb aktuell" um 21.45 Uhr gibt es jetzt täglich einen moderierten Sportblock. Zusätzlich spielt der Sport freitags in "rbb aktuell" um 16.00 Uhr und in der "Abendschau" am Sonntag eine herausgehobene Rolle.