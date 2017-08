In der zweiten Runde des DFB-Pokals treffen die beiden Berliner Spitzenclubs auf rheinische Rivalen aus der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC hat Heimrecht und bekommt es im Erstliga-Duell mit dem 1. FC Köln zu tun. Zweitligist 1. FC Union Berlin steht bei Bayer Leverkusen vor einer schweren Aufgabe. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Die zweite Runde wird am 24. und 25. Oktober ausgespielt.



"Wenn die Hertha-Fans uns im Olympiastadion zahlreich unterstützen, ist das eine schwere, aber machbare Aufgabe", sagte Herthas Trainer Pal Dardai in einer ersten Reaktion zu der Partie gegen Köln. Zuletzt waren die beiden Teams im Pokal 2002 im Viertelfinale aufeinandergetroffen. Hertha verlor damals 1:2 nach Verlängerung.



Union und Leverkusen haben sich zuletzt im Oktober 2003 im Pokal gegenüber gestanden. Damals unterlag Union vor eigenem Publikum in der zweiten Runde mit 0:5.