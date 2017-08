"Fix ist es, wenn der Lange twittert." So bestätigte Michael Preetz in diesem Sommer den Rekordtransfer von Davie Selke von Leipzig an die Spree. Ohne den Manager geht bei Hertha BSC fast nichts - und das bereits seit 1996. Erst als Mittelstürmer, dann als Geschäftsführer. Mit 84 Bundesliga-Treffern schoss Preetz mehr Tore als die Vereinslegende Erich Beer und gewann als erster und bislang einziger Herthaner mit 23 Treffern die Bundesliga-Torjägerkanone. Die bewahrt er an einem für ihn ganz besonderen Ort auf: "Tja, die steht bei mir am Arbeitsplatz. Da, wo ich die meiste Zeit verbringe, in meinem Büro"