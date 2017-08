Denn bislang haben im Kampf gegen Gewalt weder Geisterspiele noch Blocksperren noch irgendwelche anderen sippenhaftigen Sanktionen Erfolg gezeitigt. Also, sollte DFB-Boss Grindel sein Angebot ohne Hintergedanken auf den Tisch gelegt haben, so wäre es jetzt an der Zeit, dass die Fans ihre falsch verstandene Solidarität mit Randalierern aufgeben. Straftäter dürfen nicht mehr darauf vertrauen können, dass die Masse der Anhänger ihnen Unterschlupf gewährt.

Ausgerechnet Grindel, diese spießige Funktionärs-Haubitze, macht in dieser vertrackten Schose einen auf Alexander und schickt sich an, den Gordischen Knoten durchzuhauen. Ich halte den Mann zwar für einen fürchterlichen Karrieristen, aber sollte er es schaffen, Frieden zu stiften zwischen Ultras und DFB, wäre ich geneigt, das deutsche Sprichwort zu zitieren, welches da lautet: Dem Verdienste seine Krone.

Wann werden Schläger endlich per Meldepflicht gezwungen, während eines Spiels in einer Polizeiwache Hallo zu sagen? Und ein Beispiel aus Holland – auch wenn sich fußballtechnisch von unseren herzallerliebsten Nachbarn nichts lernen lässt: Die Holländer testen seit dem vergangenen Jahr eine App, mit deren Hilfe sich überprüfen lässt, ob ein Hooligan auch wirklich brav zu Hause sitzt, wenn der Anpfiff ertönt.

Miteinander sprechen - dagegen ist ja grundsätzlich erstmal nichts zu sagen. Ich frage mich bloß, was all die Fanbeauftragten von DFB und Vereinen in den letzten Jahrzehnten so gemacht haben. Aber jetzt, wenn sich Reinhard Grindel an den Tisch setzt, dann werden Ultras schlagartig zahme Schoßhündchen? Mir fehlt der Glaube. Und ob jetzt eine Kollektivstrafe verhängt wird oder nicht, ist den Jungs, die vor allem anderen aufs Maul geben wollen, doch völlig egal.

Natürlich sind nicht alle Ultras so. Vielen geht es vor allem um die Frage, wie weit die Kommerzialisierung des Fußballs noch weitergehen soll. Und ich wage mal eine nicht allzu kühne Prognose: da wird der DFB kein Jota nachgeben - die Cash Cow Bundesliga wird weiter gemolken, wo es geht. Ich sage nur: Aufsplitterung der Anstoßzeiten inklusive Montagsspiele.

Nun bekommt der DFB-Boss ja Beifall von der DFL und mehreren Bundesliga-Vereinen. Klar: Die reiben sich die Hände und können prima vom eigenen Versagen ablenken.

Die Krönung ist allerdings die Idee von Niedersachsens Innenminister Pistorius, Pyrotechnik in bestimmten Bereichen eines Stadions zuzulassen. Ich stell' mir das vor wie Raucherzonen am Flughafen. Das funktioniert bestimmt super. Ich würde noch Freibier dazu ausgeben.

Henning Wächter (rbb-Inforadio)