Acht Weltmeister zu Gast in Berlin

Tickets für das ISTAF im Olympiastadion zu gewinnen

Zwei Wochen nach den Weltmeisterschaften in der Leichtathetik treffen sich die deutschen Stars und viele internationale Top-Athleten beim Internationalen Stadionfest im Berliner Olympiastadion. Wir laden Sie ein. Der Clou in diesem Jahr: In einem Meet-and-Greet-Bereich, der als ein Steg über der Laufbahn aufgebaut ist, können Sie die Sportler persönlich treffen.



Unter allen richtigen Quiz-Einsendungen verlosen wir 3 x 2 Karten für dieses Wochenende. Einsendeschluss: Donnerstag, 24.08.2017, 16 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.