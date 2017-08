Außenseiter Tsunami Diamant mit Robin Bakker im Sulky hat in Berlin-Mariendorf das 122. Deutsche Traber-Derby der Hengste und Wallache gewonnen. Der Niederländer Bakker fuhr am Sonntag an dem bereits wie der Sieger aussehende Flying Fortuna mit Christopher Eriksson an den Seilen vorbei und feierte damit seinen dritten Sieg in Serie. Insgesamt war es für Bakker bereits der vierte Derbyerfolg seit 2013. Vor knapp 10.000 Zuschauern stand der Sieger erst nach längerer Auswertung des Zieleinlaufes fest.