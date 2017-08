Wichtig ist natürlich auch die Integration der Neuzugänge. Echte Verstärkungen sind schon jetzt die schwedische Innenverteidigerin Amanda Ilestedt und die hoch talentierte Nina Ehegötz, die vom Absteiger Bayer Leverkusen an die Havel wechselte. Für die 17-jährige offensive Mittelfeldspielerin ist der Wechsel nach Potsdam eine echte Herausforerung: "Es macht Spaß mit denen zu trainieren zu dürfen und man merkt auch, dass das Niveau echt hoch ist, finde ich." Auch die 24-jährige Ilestedt schwärmt von ihrem neuen Team: "Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen und es ist einfach phantastisch, Turbine Potsdam repräsentieren zu dürfen. Ich hoffe der Mannschaft in den kommenden Spielzeiten dabei helfen zu können, alle Ziele zu erreichen." Sie sei überzeugt, dass Turbine Potsdam für ihre weitere Entwicklung genau der richtige Verein ist, so das neue Mitglied von Turbines Viererkette.

Am 3. September wird es im Karl-Liebknecht-Stadion um Punkte gehen. Der USV Jena, im Vorjahr Neunter der Bundesliga, kommt dabei als Außenseiter zum Saisonauftakt. Im Vorjahr konnte Turbine Hin- und Rückspiel gewinnen und auch diesmal soll ein Sieg her: "Wir wollen natürlich gewinnen" sagt Svenja Huth. Drei Punkte sollen bei dem Heimspiel im Karli rausspringen.



Ungewohnt wird allerdings der neue Anblick am Spielfeldrand sein. Die Turbinen sitzen in dieser Saison auf der vom Spielfeld gesehen linken Seite, statt wie seit Jahren auf der rechten. Die Gründe dafür seien intern, erklärten die Verantwortlichen. Ob die Mannschaft damit näher an den Fanblock rücken möchte? Oder ob es aus Aberglauben geschieht? Wie auch immer - auch in dieser Frage gilt die alte Fußballerweisheit: Es zählt, was auf dem Platz passiert, nicht daneben.

Sendung: rbb UM6, 22.08.2017, 18 Uhr