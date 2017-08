Vor etwas mehr als 700 Zuschauern empfingen die Fußballerinnen von Turbine Potsdam am Samstag das Team von Paris Saint Germain. Gegen den Champions League-Finalisten der vergangenen Saison stand am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel im Karl-Liebknecht-Stadion.

Beide Mannschaften gingen das Testspiel offensiv an. Bereits in der 14. Minute brachte Diani die Gäste nach einem Alleingang in Führung. Doch die Potsdamerinnen hielten dagegen und kamen durch Nationalspielerin Svenja Huth in der 35. Minute zum Ausgleich. In der 64. Minute verhinderte die Latte, dass Johanna Elsig die Gastgeberinnen zum Sieg schießt.