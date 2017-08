2:2 in 90. Minute - Union verpasst Sieg in Nürnberg

20.08.17 | 16:28 Uhr

Weiter ungeschlagen, aber diesmal ohne drei Punkte: Union Berlin schaffte im Spitzenduell gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag nur ein Unentschieden. Nach langer Führung glichen die Nürnberger in der 90. Minute aus. Der Zug an die Tabellenspitze blieb den Eisernen verwährt.

Der 1. FC Union bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Beim 1. FC Nürnberg mussten sich die Köpenicker am Sonntag allerdings trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 zufrieden geben.



Der Fluch bleibt ungebrochen

Dabei fehlten den Eisernen nur wenige Sekunden zum Sieg und damit zur Tabellenführung. Bis kurz vor Schluss führte Union mit 2:1, vergab die drei Punkte aber in der letzten Spielminute. Damit konnte die Mannschaft von Trainer Jens Keller auch im fünften Anlauf in Nürnberg nicht gewinnen, brachte aber immerhin den ersten Punkt mit. "Wenn man kurz vor Schluss 2:1 führt, ist es ärgerlich, wenn man noch den Ausgleich bekommt", kommentierte Trainer Jens Keller den Ausgang: "Aber alles in allem ist es ein gerechtes Remis." "Wir haben ein Spitzenspiel von beiden Mannschaften gesehen mit einem gerechten Unentschieden. Aber die Enttäuschung überwiegt", sagte Stürmer Sebastian Polter: "In der ersten Halbzeit hätten wir zurückliegen können, nach der Pause sind wir stärker ins Spiel gekommen." In der ersten halben Stunde waren die Eisernen von den Nürnbergern tief in die eigene Hälfte gedrängt worden. Doch die Berliner konnten sich in den letzten Minuten vor der Pause befreien und kamen zu deutlichen Chancen.



Schlagabtausch in Nürnberg

57 Sekunden nach der Pause traf Simon Hedlund dann zur Berliner Führung (47.). Mit einem feinen Pass von Steven Skrzybski hebelten die Berliner die FCN-Deckung aus. Für die Nürnberger wirkte das offenbar wie ein Aufputschmittel: Tim Leibold (49./50.) prüfte Union-Torwart Jakob Busk gleich zweimal, ehe Teuchert eine Flanke von Sebastian Kerk zum Ausgleich nutzte (56. Minute).



Nach dem Ausgleichstreffer ging Union durch den ehemaligen Nürnberger Sebastian Polter (66.) erneut in Führung: Polter ließ aus kurzer Distanz Torwart Thorsten Kirschbaum keine Chance. Doch in der 90. Minute erzielte der Nürnberger Hanno Behrens noch den Ausgleich für die Hausherren. In der Nachspielzeit musste der Berliner Grischa Prömel wegen groben Fouls mit einer Roten Karte vom Platz.



In der Tabelle stehen die Berliner nun mit sieben Punkten auf Rang fünf. Nürnberg teilt sich mit Düsseldorf Platz zwei - beide haben dasselbe Torverhältnis und sieben Punkte auf dem Konto.



Sendung: Inforadio, 20.08.2017, 16 Uhr