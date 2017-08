In Cottbus ist eine neue Fußball-Euphorie ausgebrochen. Nach dem Sturmlauf durch die Regionalliga freut sich Energie auf das Gastspiel von Erstligist VfB Stuttgart am Sonntag – das weckt auch Erinnerungen an eine glanzvolle Vergangenheit. Von Andreas Friebel

Klar ist, der Coach wird Spielern eine Chance geben, die im bisherigen Saisonverlauf noch nicht so zum Zuge kamen. Bei einer Personalie legte er sich schon vor Saisonbeginn fest: Ersatz-Torwart Daniel Mesenhöhler ersetzt in der ersten Pokalrunde Stamm-Keeper Jakob Busk. "Wir haben die Torwartsituation in der Vorbereitung nochmal neu bewertet und da war einfach Jakob den Millimeter weiter vorn. Ich hab es aber von vornherein gesagt, dass im Pokal der spielt, der momentan nicht die Nummer eins ist", so Jens Keller.

Dass der 1. FC Saarbrücken im Vorbeigehen geschlagen wird, davon geht in Köpenick niemand aus. Die Saarländer sind ähnlich gut in die Saison gestartet und stehen mit sieben Punkten aus drei Spielen momentan an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest. Ein kleiner Wehrmutstropfen: Die Saarbrücker müssen aufgrund von Umbauarbeiten in ein anderes Stadion umziehen. Anstatt des heimischen Ludwigsparks wird im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen gespielt. Auch Trainer Dirk Lottner weiß, dass am Sonntag einiges zusammen kommen muss: "Es wird am Ende des Tages darauf hinauslaufen, dass du als Regionalligist eine herausragende Tagesform brauchst. Die Berliner wiederum müssen wir an einem etwas schwächeren Tag erwischen", so der 45-Jährige.