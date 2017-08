Audio: Inforadio | 19.08.2017 | Stephanie Baczyk

3. Spieltag in der Zweiten Liga - Union will Fluch gegen Angstgegner Nürnberg brechen

19.08.17 | 15:37 Uhr

Der 1. FC Union Berlin steht am dritten Spieltag der Zweiten Liga vor einem Topspiel: Am Sonntag geht es zum ebenfalls perfekt gestarteten 1.FC Nürnberg. Die zurückliegenden Partien gegen den "Club" waren hingegen zum Vergessen. Von Uri Zahavi



Es könnte am Sonntag ab 13:30 Uhr ein echter Knaller werden - denn es ist das Duell zweier Mannschaften mit bislang blütenweißer Weste in dieser Saison. Sechs von sechs möglichen Punkten in der Liga, das Erreichen der nächsten Runde im DFB-Pokal. Rosige Aussichten für beide Teams.

Polter im Interview rbb UM4 | 18.08.2017 - "Wir wollen 100 Prozent geben" Im Gespräch mit rbb UM4 zeigt sich Sebastian Polter optimistisch. Wie Union in den vergangenen Jahren in Nürnberg gespielt hat, sei nicht entscheidend, sagte der Unioner.



Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben

Nicht nur Union-Trainer Jens Keller erwartet "ein schweres und interessantes Spiel". Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet eine miserable Statisik gegen den "Club" eben diese Kleinigkeit für die Köpenicker bedeuten könnte: Noch nie konnten die "Eisernen" in Nürnberg gewinnen; die vergangenen vier Partien verloren sie sogar allesamt. Ein Extra-Ansporn also für die "Serienbrecher" aus Berlin. Stürmer Sebastian Polter weiß: "Wir haben die eine oder andere Serie gebrochen im letzten Jahr." Sein Trainer Jens Keller kann ihm da nur beipflichten: "In der Regel haben wir die meisten Flüche gebrochen, das sind doch gute Voraussetzungen für uns, oder?"

Personeller Engpass auf den Flügeln

Bis auf drei Spieler kann Coach Keller aus dem vollen schöpfen. Besonders problematisch: Unter den Verletzten befinden sich gleich zwei Flügelspieler. Mathematisch ausgedrückt fehlen dem Trainer dementsprechend fünfzig Prozent der Optionen auf der Position. Neuzugang Akaki Gogia fehlt weiterhin mit Fersenproblemen. "Wir hoffen täglich, dass er wieder einsteigen kann. Es wäre schon unheimlich wichtig auf den Außenpositionen", sagt Trainer Keller. Dennis Daube (Knieprellung) und Kenny Prince Redondo (Schulterverletzung) werden den Weg nach Nürnberg ebenfalls nicht antreten.

Viel Lob von Jens Keller für Stephan Fürstner

Interessantes gab es vom Trainer zum Thema Stephan Fürstner zu hören. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler konnte sich im Pokalspiel am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Saarbrücken durch eine starke Leistung für höhere Aufgaben empfehlen. "Stephan wäre wahrscheinlich im ersten Spiel auf dem Platz gestanden, wenn er davor nicht verletzt gewesen wäre", so Keller. "Stephan ist für uns immer ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Er ist taktisch unheimlich wichtig und führt die Mannschaft sehr, sehr gut." Klingt nach einem Startelf-Debüt in dieser Zweitliga-Saison.

Letzter Spieltag 4:3 gegen Holstein Kiel - Union Berlin feiert erfolgreiche Heimpremiere Offener Schlagabtausch in der Alten Försterei: Mit einem 4:3 konnte Union Berlin die Partie gegen Holstein Kiel am Ende für sich entscheiden.

In der Torhüter-Frage gibt es indes keinerlei Fragezeichen: Trotz herausragender Leistung im Pokal, bleibt für Daniel Mesenhöhler nur der Platz auf der Bank. Der Däne Jakob Busk kehrt ins Tor zurück.

Es gab einiges zu besprechen

Jens Keller hat unter der Woche das Gespräch mit seinen Spielern gesucht - und er hat an den Defiziten arbeiten lassen. In beiden Ligaspielen und im Pokal sah die Abwehr zuletzt nicht gut aus, hatte Probleme, wenn der Gegner nach Balleroberungen angriff. Für den Coach aber noch lange kein Grund, die taktische Ausrichtung grundlegend zu verändern. Stürmer Sebastian Polter fasste den Saisonbeginn so zusammen: "Wir haben schon Höhen und Tiefen gehabt, im ersten und im zweiten Spiel. Wir mussten einiges aufarbeiten, vor allem in der Defensive", so der 26-Jährige. "Wir sind jetzt wachsamer und haben noch mehr Bewusstsein."

Polter will sein erstes Tor schießen

Apropos Bewusstsein: Bewusst ist dem Torjäger auch, dass bei ihm in dieser Saison noch die Null vorne steht. Das soll sich ändern: "Natürlich möchte ich mein erstes Tor schießen", sagt der Ex-Nürnberger. "Aber ich habe auch immer gesagt, ich definiere mich nicht nur über Tore. Ich mache Wege für die Mitspieler frei und bereite auch selber gerne Tore vor. Aber ich möchte auch Tore schießen. Vielleicht klappt es ja am Wochenende." Da würde sich sicher auch Trainer Keller freuen. Der hat seine Mannschaft vor der Abreise nach Nürnberg im Stadion An der Alten Försterei trainieren lassen: Proben unter realen Bedingungen sozusagen. Der 1. FC Union macht sich also auf, um die nächste Serie zu brechen und endlich mal etwas zu holen bei den Franken.