Der Start in die Saison ist gelungen: Sieg beim Bundesliga-Absteiger Ingolstadt und auch die verbissene Partie gegen Holstein Kiel haben Sie gewonnen. Wo sehen Sie derzeit Verbesserungspotential?

Jens Keller: Wie wir in der ersten halben Stunde gegen Kiel verteidigt haben, war eine Katastrophe. Durch viele Fehler haben wir einem Aufsteiger drei Tore ermöglicht. Da haben wir wirklich nicht gut ausgesehen und müssen deutlich stabiler werden. In Ingolstadt wiederum haben wir in der Anfangsphase nicht gut Fußball gespielt. Am Anfang der Saison haben viele Mannschaft Probleme. Entscheidend ist, dass wir beide Spiele gewonnen haben. Aber es gibt immer etwas zu verbessern.