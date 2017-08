Prominenter Neuzugang für Zweitligisten - Union Berlin verpflichtet Uchida von Schalke 04

21.08.17 | 19:45 Uhr

Der 1. FC Union Berlin verstärkt sich mit einem namhaften Neuzugang: Atsuto Uchida kommt vom Bundesligisten Schalke 04. Trainer Jens Keller und der Japaner kennen sich auch bereits gut. Wäre da nicht ein ganz großes Aber ...

Es bewegt sich etwas in Köpenick: Die Eisernen werkeln weiter an ihrem Kader und haben am späten Montagnachmittag einen prominenten Neuzugang vorgestellt. Der Japaner Atsuto Uchida kommt von Schalke 04. Der Rechtsverteidiger und Trainer Jens Keller haben eine gemeinsame Vergangenheit bei den Königsblauen: Von 2012 bis 2014 spielte Uchida unter Keller. Der 29-Jährige kommt unter anderem mit einer Empfehlung von 104 Bundeliga- und 29 Champions-League-Spielen in die Hauptstadt. In insgesamt 153 Pflichtspielen für den Revier-Klub gelangen Uchida zwei Tore und 18 Torvorlagen.



Seit März 2015 ohne Bundesliga-Einsatz

Allerdings war der 74-fache Nationalspieler bei den Schalkern schon seit Längerem ohne Einsatz: Nach langwierigen Problemen mit der Patellasehne konnte Uchida seinen Stammplatz nicht mehr zurückerobern. Sein bislang letztes Ligaspiel bestritt er im März 2015. In der vergangenen Saison stand er nur einmal in der Europa League auf dem Platz.



Uchida wurde trotz laufenden Vertrags freigestellt, um sich um seine Zukunft zu kümmern. Die Initiative dafür sei von Uchida ausgegangen, betonte Schalkes Manager Christian Heidel dabei laut mehrerer Medien am Wochenende. "Schalke 04 wird einen Atsuto Uchida niemals wegschicken." Am Montagmittag bestand Uchida nun in Berlin den Medizincheck. Union sucht einen Ersatzmann für Rechtsverteidiger Christopher Trimmel und hatte zuletzt mehrere Anwärter im Probetraining. Keiner der Kandidaten konnte sich jedoch durchsetzen.

Vertrag bis 2018 und die Rückennummer 2

Uchida war auch seit einigen Monaten wieder im Training und absolvierte im Rahmen der Saisonvorbereitung mehrere Testspiele für die Schalker. "Ich bin froh, dass dieser Wechsel so schnell geklappt hat und neugierig, was mich hier erwartet", so Atsuto Uchida nach seiner Vertragsunterschrift. Unions Entwicklung habe er schon in der letzten Saison verfolgt - "und natürlich kenne ich Jens Keller gut". Die Ambitionen des Vereins seien klar. "Ich freue mich sehr darauf, die Aufgabe in Angriff zu nehmen und endlich wieder Fußball zu spielen." Auch bei den Eisernen herrscht Freude über diesen Transfer: "Unsere lange Suche nach einem Rechtsverteidiger hat nun einen sehr guten Abschluss gefunden. Mit Atsuto Uchida haben wir einen sehr erfahrenen Spieler verpflichten können", kommentiert Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union Berlin. "Ich bin überzeugt davon, dass er uns noch stärker machen kann."



Atsuto Uchida erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 und trägt die Rückennummer 2.

Die Partie in Nürnberg hat ein Nachspiel

Nicht nur die Verpflichtung von Atsuto Uchida sorgte am Montag auf dem Traningsgelände des 1. FC Union für Gesprächsstoff: Auch das Last-Minute-Unentschieden beim 1. FC Nürnberg war Thema. "Wir haben uns darüber geärgert, weil es zwei verschenkte Punkte waren. Aber wenn man das ganze Spiel sieht, glaube ich schon, dass es ein gerechtes Unentschieden war", sagte Stürmer Sebastian Polter.



Der 26-Jährige erzielte im Spiel gegen den punktgleichen FC Nürnberg sein erstes Saisontor. Nach zweimaliger Führung brachten die Eisernen den Sieg jedoch nicht über die Zeit. In der Nachspielzeit kassierten sie noch den schmerzhaften Ausgleich. Verteidiger Stefan Fürstner richtet den Blick nach vorn: "Wir haben jetzt sieben Punkte in den ersten drei Spielen ergattert und wollen jetzt im nächsten Heimspiel mit den Fans im Rücken eine tolle Leistung abliefern." Zu allem Ärger handelte sich Sommer-Neuzugang Grisha Prömel, ebenfalls in der Nachspielzeit, eine rote Karte ein. Der Mittelfeldmann wurde vom Sportgericht für zwei Spiele wegen "rohen Spiels" gegen den Gegner gesperrt. Somit fehlt er beim kommenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld und auswärts bei Fortuna Düsseldorf.