Superbike-WM auf dem Lausitzring - Das letzte Dröhnen in der Lausitz

16.08.17 | 17:49 Uhr

Wenn an diesem Wochenende die Motorräder der Superbike-WM auf dem Lausitzring fahren, könnte es die letzte Motorsportveranstaltung auf dem Asphalt der Rennstrecke sein. Zumindest bei einem der beiden deutschen Fahrer kommt Wehmut auf.

Stefan Bradl und Markus Reiterberger sind die beiden deutschen Piloten, die am Wochenende auf dem Lausitzring in der Superbike-WM starten. Bradl war 2011 in der Moto2, der zweithöchsten Klasse des Straßenrennsports, Weltmeister geworden und danach in die erstklassige MotoGP aufgestiegen. Nach fünf Saisons in der Königsklasse des Motorradrennsports stieg der 27-jährige nun auf ein Superbike, die bei den Rennen Geschwindigkeiten von über 300 Stundenkilometern erreichen. In der Gesamtwertung ist Bradl 13, am Lausitzring möchte er unter die ersten fünf fahren: "Für mich ist das etwas Besonderes. Einmal im Jahr haben wir ein Heimspiel, und ich fahre gerne vor den deutschen Fans. Das gibt zusätzliche Motivation und macht mehr Spaß."

Karten gewinnen Mit Zugang zur Startaufstellung - Tickets für die Superbike-WM auf dem Lausitzring zu gewinnen Spektakuläre Motorräder, satter Sound und mit Stefan Bradl ein deutscher Star der Szene - wir laden Sie ein, die Superbike-WM auf dem Lausitzring zu besuchen. Der Clou: Die VIP-Tickets berechtigen sogar zu einem Besuch in der Startaufstellung.

Unter allen richtigen Quiz-Einsendungen verlosen wir 3x2 Karten für dieses Wochenende.

Einsendeschluss: Donnerstag, 17.8., 16 Uhr

Einzigartig wegen seiner Größe

Auf die imposante Strecke zwischen Berlin und Dresden freut er sich auch wegen der Architektur: "Der Lausitzring ist einzigartig wegen seiner Größe. Wir haben dort sehr viel Platz. Ich hoffe, die großen Tribünen werden gut besucht sein. Ich war zuletzt vor zwölf Jahren hier, mit den kleinen Bikes der Deutschen Meisterschaft. Ich bin gespannt, wie sich der Ring mit den großen Bikes der WM fahren lässt." Der im Jahr 2000 eröffnete Lausitzring wurde an die Prüfgesellschaft Dekra verkauft, die dort ein Testzentrum für selbstfahrende Autos einrichten will. Noch ist offen, ob dort auch im kommenden Jahr noch Rennen gefahren werden. Die Dekra selbst will nicht Veranstalter von Großevents sein, sei aber für Anfragen von Dritten offen, hieß es.

Dass auf dem Ring das Ende der Motorsport-Ära droht, ärgert Bradl: "Schade. Wir würden alle gerne mehr Motorsport in Deutschland haben. Sowohl auf zwei, als auch auf vier Rädern."

Markus Reiterberger startet mit Wildcard

Markus Reiterberger geht als zweiter Deutscher auf dem Lausitzring mit einer Wildcard an den Start. Der 23-Jährige hatte sich nach drei Saisonrennen mit seinem italienischen Team Althea BMW zerstritten. Fahrer und Team konnten sich nie auf eine gemeinsame Abstimmung des Motorrades einigen. Er wechselte zurück in die IDM Superbike, doch beim einzigen Superbike-WM-Rennen auf deutschem Boden startet er mit einer Sondergenehmigung. Die Frage ist, ob er mit seinem IDM-Bike in der WM konkurrenzfähig sein wird. "Wir müssen einfach mal sehen, wie das Motorrad läuft. So schlecht werden wir nicht sein." Ende Juli hat Reitergerber bereits auf dem Lausitzring getestet. Der Bayer will natürlich auch seinem ehemaligen Team beweisen, dass er ein guter Fahrer ist.



Markus Reiterberger

Knie in den Kurven auf dem Asphalt

Die Rennserie Superbike-Weltmeisterschaft gibt es seit 1998. Superbikes sind straßenzugelassene, vollverkleidete Motorräder. Die Motorräder erreichen Geschwindigkeiten von über 300 Kilometern in der Stunde. Die Knie und sogar die Ellbogen berühren in den extremen Schräglagen während der Kurvenfahrten den Boden. In die Rennanzüge sind spezielle Knie- und Ellenbogenschleifer eingearbeitet. Im Rahmenprogramm der Superbike WM treten Bands auf, es finden Autogrammstunden mit den Fahrern statt, und es kann an Motorrad-Testfahrten teilgenommen werden. Wenn am Sonntag der letzte Fahrer die Ziellinie überquert hat, wird es auf dem Asphalt vielleicht für immer das Ende des Motorsports sein. Drei weitere Publikumsveranstaltungen werden auf dem Lausitzring noch stattfinden. Doch weder bei Events wie Tough Mudder, beim Red Bull Air Race oder dem Schipkauer Oktoberfest wird die 4,5 Kilometer lange Rennstrecke genutzt.



Vom Tagebau zum Alleskönner-Ring

Schon zu der DDR-Zeiten gibt es den Traum von einer Rennstrecke in der Lausitz, realisiert haben ihn andere. Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet der "Lausitzring" im Jahr 2000. Den größten Anteil der Kosten übernimmt das Land Brandenburg. Das Projekt ist umstritten, Hoch- und Tiefs prägen seine Geschichte - auch verschiedene Namen zugunsten einer internationalen Vermarktung ("Eurospeedway").



Emotional sind die ersten beiden Jahre des Rings. Bei einem schweren Unfall auf der Strecke verliert der Champ-Car-Pilot Alex Zarnadi im Jahr 2001 beide Beine. 2003 kehrt er zurück, um die noch fehlenden Runden symbolisch nachzuholen.



Mit der Champ Car World Series holt die neue Rennstrecke ein bedeutendes Rennen aus den USA erstmals nach Deutschland. Zarnadis Unglück überschattet die Freude über die Premiere.

Bereits zwei Jahre nach Eröffnung stecken die Betreiber in der Krise - Insolvenz ist die Folge. Der Lausitzring soll verkauft werden, doch kein Interessent meldet sich. Das Land zahlt Millionenbeträge an Subventionen, um den Betrieb zu sichern. Zwei Jahre später übernehmen die ehemaligen Anlagen-Manager als neu gegründete EuroSpeedway Lausitz GmbH den Pachtvertrag. 2008 kommt es erneut zum Betreiberwechsel - unter der Leitung der EuroSpeedway Verwaltungs GmbH feiert der Lausitzring sein 15-jähriges Bestehen.



Gleicher Ort, anderer Wettkampf: In den vergangenen zwei Jahren hat die Extremsportveranstaltung "Tough Mudder" jeweils rund 6.000 Hobbysportler angezogen. Der Ring wird dafür in einen 16 Kilometer langen Hindernisparcours gewandelt: 80 Höhenmeter und 250 Kubikmeter Schlamm.

Umwelt und Rennsport passen eigentlich nicht zusammen. Doch der Lausitzring will das Gegenteil beweisen: Seit 2012 versorgt ein 200 Meter hohes Windrad hinter der Zuschauertribüne die Rennstrecke mit Strom. Zum Konzept "Grüner Lausitzring" gehört auch eine Solarcarport- und Biogasanlage sowie der Einsatz von kompostierbarem Einweggeschirr bei Veranstaltungen.

Formel-1-Autos sind auf der Strecke bislang nicht unterwegs. Zu teuer, heißt es bis heute. Dafür wird aber auch mal eine Etage höher gefightet: 2010 feiert die Red Bull Air Race-Weltmeisterschaft in Klettwitz ihr Finale.

Nicht nur dröhnende Motoren, sondern auch dröhnende Stimmen: Am 18. Juni 2004 stellt sich Herbert Grönemeyer vor 50.000 Fans in den Ring - das Open Air Konzert ist Teil seiner "Mensch"-Tour.

In seinem 15. Jahr setzt der Lausitzring auf Rallycross. Die neue Strecke bestehend aus Asphalt und Schotter ist bereits fertig, im Juni soll die Sportart mit der Deutschen Rallycross Meisterschaft (DRX) ihre Premiere feiern. Dann geht es von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden. Wer braucht dann noch die Formel 1? Zum Artikel | Weitere Bildergalerien

Play Pause Fullscreen