Regionalsport | Transfers - Wechselbörse 2017: Transfers im Regionalsport auf einen Blick

11.06.17 | 12:53 Uhr

Die Saison ist durch: Jubel-Feiern und Krisensitzungen liegen hinter uns. Nun wartet schon die nächste Spielzeit, die neue Spieler, neue Trainer und - vielleicht - auch neues Glück bringt. rbb|24 dokumentiert Wechselmeldungen und Wechselgerüchte.

Das alljährliche Pokern hat begonnen, das Feilschen um die besten Spieler, den richtigen Zeitpunkt für Käufe und Verkäufe, die Not der Trainer, bestimmte Positionen unbedingt besetzen zu müssen. Und natürlich die ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten der Anhängerschaft, ob nun diese Neuverpflichtung oder jener Abschied gut oder schlecht war für den Verein.

Hertha BSC

Im vergangenen Jahr hatte Fußball-Bundesligist Hertha BSC nur drei Spieler eingekauft - aber richtig eingeschlagen hat keiner von ihnen. Der slowakische Nationalspieler Ondrej Duda kam nur dreimal zum Einsatz und war lange verletzt. Auch über die Bilanz von Allan kann man sich streiten. Der Brasilianer kam leihweise vom FC Liverpool. Der Dritte im Bunde war Alexander Esswein vom FC Augsburg. Zu wenig, meinen manche und hoffen, dass diesmal gezielter in den weiteren Aufbau der Mannschaft investiert wird.

Wer kommt? Mathew Leckie , Sturm, 26 Jahre, kommt vom FC Ingolstadt, spielt für die australische Nationalmannschaft

Davie Selke , Sturm, 22 Jahre, kommt von RB Leipzig, soll laut Medienberichten für fünf Jahre unterschrieben und zwischen acht und zehn Millionen Euro gekostet haben. Selke hatte am 32. Spieltag zwei Tore gegen Hertha im Olympiastadion geschossen.



Wer geht? John Anthony Brooks , Abwehrspieler, 24 Jahre, wechselt zum VfL Wolfsburg, nach Medienberichten soll die Ablöse 20 Millionen Euro betragen - Hertha-Rekord !

Sami Allagui , Sturm, 31 Jahre, wechselt ablösefrei zum FC St. Pauli



Und sonst? Vor allem Mitchell Weiser wird hoch gehandelt und mit einigen Interessenten in Verbindung gebracht. Derzeit spricht aber alles für einen Verbleib des in der Vorsaison lange verletzten Außenverteidiger.

1. FC Union Berlin

Union hatte im vergangenen Jahr eine ausgesprochen glückliche Hand auf dem Transfermarkt: Zum einen verpflichtete der Verein Jens Keller als neuen Trainer und der sorgte gleich in der ersten Saison für neuen Schwung und wirkliche Aufstiegschancen, auch wenn es damit dann am Ende doch nicht klappte. Dann kam Torhüter Daniel Mesenhöler, eine echte Verstärkung, und der Verein verpflichtete endgültig Felix Kroos. Außerdem kamen die Stürmer Philipp Hosiner und Simon Hedlund sowie der dänische U21-Nationalspieler Kristian Pedersen. Und auch wenn er erst später geholt wurde, war er klar ein erfolgreicher Einkauf: Mittelstürmer Sebastian Polter. Eine ähnlich glückliche Hand wünscht man dem Verein auch in diesem Sommer.

Wer kommt? Marcel Hartel , offensives Mittelfeld, 21 Jahre, kommt vom 1. FC Köln

Marc Torrejon , Innenverteidiger, 31 Jahre, kommt vom SC Freiburg

Peter Kurzweg , Linksverteidiger, 23 Jahre, kommt von den Wützburger Kickers

Grischa Prömel, defensives Mittelfeld, 22 Jahre, kommt vom Karlsruher SC

Wer geht? Steve Kroll , Torwart und Nachwuchsspieler aus der Union-Jugend verlässt den Fußball-Zweitligisten in Richtung Worms. Beim Regionalligisten Wormatia unterschrieb der 20-Jährige einen Jahresvertrag. Er war zuvor bereits für die Saison 2016/17 von Union an Worms ausgeliehen. Der Vertrag mit Kroll bei Union wurde aufgelöst.

Roberto Puncec , der kroatische Innenverteidiger, verlässt den Club ablösefrei mit unbekanntem Ziel.

Benjamin Kessel , Abwehrspieler, wechselt, ebenfalls ablösefrei, zum Liga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern.

Maximilian Thiel , den Stürmer zieht es nach dem Ende seines Vertrags zum 1. FC Heidenheim. Damit wird er in der kommenden Saison wohl auch ein Gastspiel in Berlin geben.

Adrian Nikci , der aus Sarajevo stammende Linksaußen, der über eine doppelte Staatsangehörigkeit verfügt (Schweiz und Kosovo), verlässt den FC Union mit unbekanntem Ziel.

Raffael Korte , auch der 26-jährige Mittelfeldspieler kann ohne Ablöse gehen. Wohin es ihn zieht, ist noch unbekannt.

Emanuel Pogatetz , Innenverteidiger wechselt zum Ausgang seiner Karriere noch einmal zurück in seine Heimat Österreich. Dort schließt sich der 34-Jährige dem frischgebackenen Bundesliga-Aufsteiger LASK Linz an.

Nach seiner gut überstandenen Krebserkrankung war der Vertrag mit Benjamin Köhler , dem inzwischen 36-jährigen Mittelfeld-Routinier, noch einmal bis zum 30.06.2017 verlängert worden. Nun geht Köhler, wohin, ist unbekannt.

Christopher Quiring , der frühere Publikumsliebling, war schon in der Winterpause zu Drittligist Hansa Rostock gewechselt.

Union-Abwehrspieler Christopher Lenz bleibt an Neu-Zweitligist KSV Holstein Kiel verliehen. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wird das Holstein-Trikot bis zum 30. Juni 2018

tragen. Kiel und Union einigten sich auf eine Verlängerung des Leihvertrages um eine Spielzeit.



Und sonst? Zuallerst: Unions Trainer Jens Keller hat nach einer sehr erfolgreichen Saison keine Wechselabsichten erkennen lassen. Sein Ziel bleibt der Erstliga-Aufstieg. Toni Leistner hat Begehrlichkeiten geweckt und soll auf der Liste einiger Erstligisten stehen. Dafür werden bereits einige mögliche Nachfolger gehandelt, etwa Marcel Franke von Greuther Fürth, der sich pikanterweise als junger Verteidiger bei Dynamo Dresden von Leistner einiges abschauen konnte und den er dann 2013 beim Halleschen FC ersetzte. Für die Außenbahn gilt Phil Ofosu-Ayeh von Eintracht Braunschweig als Kandidat, allerdings hat der Rechtsverteidiger auch lukrative Angebote aus England. Auch der Kroate Marin Pongracic vom der TSV 1860 München, der Österreicher Benedikt Zech, Jannis Nikolaou von RW Erfurt, Georg Niedermeier vom SC Freiburg und der Österreicher Philipp Lienhart werden für die Abwehr bislang wohl lediglich getestet oder sind im Gespräch.

1. FFC Turbine Potsdam

Turbine hat eine aufregende, aber auch aufreibende Saison hinter sich, in der das Team überzeugend begann, ein wenig nachließ und leider dann auch ausgesprochen unglücklich abschloss. Mit dem Abgang von Trainer-Urgestein Bernd Schröder war zum Saisonstart ein echter Neubeginn verbunden. Neutrainer Matthias Rudolph musste das Team auf vielen Positionen umstellen und hatte zudem Erfolgdruck: 2016 war Turbine nur Saison-Siebenter. Und der Neustart gelang: Das Team wurde Dritter, unglücklich allerdings verpassten die Potsdamerinnen den Championsleague-Startplatz um zwei Punkte. Das Ziel für die neue Saison also muss heißen: Diesmal klappt es mit der Königsklasse.

Wer kommt? Amanda Ilestedt, Innenverteidigung, 24 Jahre, kommt vom FC Rosengard, erhält Zweijahresvertrag bis 2019

Wer geht? Stefanie Draws und Inka Wesely haben ihre Karriere beendet und Turbine Potsdam verlassen. Die beiden wurden im letzten Heimspiel bei Turbine vom Verein und vom Publikum verabschiedet.

Auch Victoria Krug hat den Verein verlassen. Sie ist noch Abiturientin und spielt zukünftig in den USA für die Wake Forest University/North Carolina.

Die polnische Nationalspielerin Jolanta Siwinska verlässt die Potsdamerinnen mit bislang noch unbekanntem Ziel.

Ersatztorhüterin Bryane Heaberlin kehrt in die USA zurück.





Alba Berlin

Der Saison-Neustart für 2017/18 hat bei Alba bereits mitten in der alten Spielzeit begonnen: Kurz vor den Playoffs trennte sich der Verein von seinem Coach Ahmet Caki. Lediglich Sechster war das Team da, hatte sich zwar etwas gefangen, doch die Saison war von teilweise desaströsen Auftritten geprägt. So coachte die Mannschaft dann der bisherige Assistenztrainer Thomas Päch in den Viertelfinalbegegnungen gegen die Bayern - aber eben nur in dieser Zwischenzeit. Erheblich müsse der Verein nun auch den Kader verändern, hieß es von allen Seiten. Bis zum Saisonstart Ende September hat Alba dafür nun gute drei Monate.

Wer kommt? Joshiko Saibou , Guard, kommt von den Gießen 46ers und unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag, bis 2011 hatte Saibou im Alba-Nachwuchs gespielt

Wer geht? Trainer Ahmet Caki saß bereits in den Playoff-Begegnungen gegen Bayern München nicht mehr auf der Bank. Der Verein trennte sich von dem Coach, nachdem das Team vor den Playoffs lediglich Rang sechs erreicht hatte. Ismet Akinpar wechselt nach Ulm. Der heute 22 Jahre alte Spielmacher war 2013 aus seiner Geburtsstadt Hamburg nach Berlin gekommen. In Ulm hat er für zwei Saisons unterschrieben.



Und sonst? Lediglich der Übergangstrainer sei er, hieß es bei Alba, als Assistenztraner Thomas Päch für die Playoffs gegen Bayern den Chefcoach-Posten übernommen hatte. Päch soll wohl auch für die neue Saison bleiben, seine genaue Aufgabe aber ist nach Vereinsangaben noch unklar.

BR Volleys

Die BR Volleys sind Meister und könnten eigentlich frohen Mutes die neue Saison angehen, doch so einige Streits und Unklarheiten zum Saisonabschluss trüben die Vorfreude auf die neue Saison. Da war zunächst die Meldung vom Wechsel Ruben Schotts nach Mailand und zwar zu einem Klub, den der Bundestrainer im Zweitjob coacht und sich also vom Vorstand der Volleys schwere Vorwürfe anhören musste. Und dann war da noch die Nicht-Vertragsverlängerung von Roberto Serniotti, der trotz guter Saisonergebnisse keine Vertragsverlängerung bekam. Es ist also spannend, was beim Meister nun passiert.



Wer kommt? Der Australier Luke Reynolds ist neuer Trainer der Volleys. Der 31-Jährige war zuletzt Assistenz- und Athletiktrainer beim polnischen Spitzenclub Jastrzebski Wegiel.

Egor Bogachev , Außenangreifer, wird endgültig nur noch für die Volley starten. Der 20-Jährige erhält einen Vertrag bis 2020. Bisher hatte eines der größten deutschen Volleyball-Talente ein Doppel-Spielrecht bei den Volleys und bei VC Olympia Berlin.

Nationalspieler Georg Klein kommt vom Ligakonkurrenten und Pokalsieger VfB Friedrichshafen. Er soll bei den Volleys den Mittelblock verstärken. Klein erhielt einen Zweijahrsvertrag.

Der niederländische Nationalspieler Daan van Haarlem kommt an die Spree. Der Zuspieler vom tschechischen Pokalsieger VK Kladno soll Tsimafei Zhukouski ersetzen.



Wer geht? Trainer Roberto Serniotti verlässt die Volleys. Er erhielt vom Verein keinen neuen Vertrag.

Zuspieler Tsimafei Zhukouski verlässt die Volleys in noch unbekannte Richtung.

Diagonalangreifer Wouter ter Maat wechselt nach Paris.

Ruben Schott wechselt zu Revivre Powervolley Mailand.

Netzhoppers KW Bestensee

Erfolgreich absolvierten die Netzhoppers die vergangene Saison: Achter vor der Finalrunde, dann die Quali fürs Viertelfinale überstanden, dort aber leider das klare Aus gegen Friedrichshafen schon nach zwei Spielen. Es sind kleine Brötchen, die der Brandenburger Club mit nur sehr magerem Etat backen muss. Auch wenn dieses Aus gegen Friedrichshafen schmerzte, ein bisschen Dankbarkeit verbindet der Club noch immer mit Friedrichshafen, denn von dort kam zuletzt Björn Andrae. Der Berliner war nach Stationen etwa in Polen, Italien, Russland oder Griechenland zurück in seiner Heimat und wurde am Saisonend prompt zum "Wervollsten Spieler" der Bundesliga gewählt. Einen Titel also holten die Netzhoppers. Entsprechend gespannt kann man auf 2017 sein.

Wer geht? Mittelblocker Robert Schramm verlässt die Netzhoppers und spielt künftig für Zweitligist TSV Giesen.

Eisbären Berlin

Erfahren sollen die Zugänge sein - das jedenfalls könnte man denken, wenn man auf die ersten Neuverpflichtungen für die Saison 2017/18 blickt: Alle vier sind um die 30 Jahre alt. Aber dieser erste Eindruck täuscht. Die Berliner haben nach der abgelaufenen und in weiten Teilen enttäuschenden Saison gleich mehrere Baustellen: Sie müssen ein robusteres Team formen mit Substanz für gesamte Saison und sie brauchen Spieler mit Perspektive für die Zukunft. Doch nicht nur der Kader wird umgebaut, auch die Führungsetage soll mit dem neuen Sportdirektor Stephane Richer wieder mehr Schwung bekommen.



Wer kommt? Stephane Richer , bislang Assistenztrainer wird Sportdirektor.

Der Verein hat Clément Jodoin als Co-Trainer für Chefcoach Uwe Krupp engagiert. Die Eisbären würdigten Jodoin in ihrer Bekanntmachung als "sehr erfahrenen Mann". Der 65-jährige Kanadier kommt von den Montreal Canadiens und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Ende Mai meldeten die Eisbären ihren ersten Neuzugang: Sean Backman wechselt vom Farmteam der Los Angeles Kings nach Berlin. Der 31-Jährige unterschrieb einen Einjahres-Vertrag. Backman sei ein schneller und offensivstarker Spieler und auch sehr torgefährlich, sagte Stefan Ustorf, Chefscout der Eisbären, die mit den Los Angeles Kings einen Kooperationvertrag haben. In 532 Spielen hat Backman 94 Tore erzielt.

Nationalspieler Thomas Oppenheimer , Stürmer, 28 Jahre, wechselt vom ERC Ingolstadt in die Hauptstadt.

Verteidiger Danny Richmond , 32 Jahre, wechselt von den Adler Mannheim zu den Berlinern.

Martin Buchwieser , 28 Jahre, Stürmer, verlässt den ERC Ingolstadt und kommt nach Berlin.

Wer geht? Julian Talbot, Center, 32 Jahre, wechselt nach Klagnfurt zum EC KAC

Darin Olver, Flügelstürmer, 32 Jahre, verlässt die Eisbären und und spielt künfitg in Ingolstadt.

Alex Roach, Verteidigung, 26 Jahre, wurde von den Grizzlys Wolfsburg verpflichtet.

Spencer Machacek, Rechter Flügel, 28 Jahre, hat bei der Düsseldorfer EG einen neuen Vertrag.

Bruno Gervais, Verteidigung, 32 Jahre, verlässt die Eisbären, in welchem Verein er künftig spielt, ist unklar.



Füchse Berlin