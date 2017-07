Audio: Inforadio | 22.07.2017 | Dennis Wiese

125 Jahre Hertha: Die Rivalen - Es gibt nur zwei Meister an der Spree

22.07.17 | 19:17 Uhr

In der langen Vereinsgeschichte der Alten Dame haben sich einige Rivalen herauskristallisiert. Dabei geht es auch um ein echtes Stadtderby, die Folgen des Bundesligaskandals und eine junge Rivalität mit Zukunft. Von Dennis Wiese



Das erste Mal war 1908. Der junge Verein Hertha, gerade einmal 15 Jahre alt, traf auf Tennis Borussia. Die Lila-Weißen hatten sich sechs Jahre zuvor gegründet. Die Fußball-Abteilung trat aber erst etwas später in Erscheinung. Das sogenannte Gesellschaftsspiel auf dem Scheberaplatz in Gesundbrunnen gewann Hertha mit 5:1. Was mit dieser ersten Begegnung begann, wurde in den folgenden Jahrzehnten zu einem echten Berliner Fußballklassiker. Vor allem in den 1920-er Jahren entwickelte sich Tennis Borussia weiter, war als Verein ein Gegenentwurf zu Hertha, sagt Sebastian Ruff. Er ist Kurator der Ausstellung "Hauptstadtfußball" im Ephraimpalais: "Hertha war aus dem Nordberliner Kiez, spielte ehrlichen, rustikalen Fußball. Tennis Borussia hatte eine reichere Anhängerschaft, spielte modernen Fußball, mit modernen Trainingsmethoden und deutschlandweit bekannten Trainern." Sepp Herberger, Deutschlands Weltmeistertrainer 1954, trainierte Tennis Borussia ab 1930.

Hertha-TeBe: Ein echter Zuschauermagnet

Das Berliner Oberliga-Spiel zwischen Hertha und Tennis Borussia 1926 verfolgten 20.000 Zuschauer. 1931 waren es 40.000 Besucher. Im Fußball-Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre, in dem auch Viktoria 1889, der Berliner SV 1892 und Viktoria 1889 mitmischten, bestimmten Hertha und TeBe das Geschehen – zumeist mit dem besseren Ende für die Blau-Weißen. In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurde Tennis Borussia zwischenzeitlich zur Nummer 1 in Berlin.

Hertha in den 60ren

Hertha-TeBe in der Bundesliga

1974 und 1976 stieg Tennis Borussia in die Bundesliga auf. Die Stadt hatte ihre einzigen Bundesliga-Derbys. Eine sehr spannende Zeit, sagt Herthas damaliger Abwehrspieler Michael Sziedat, denn es ging schließlich um die Vorherrschaft in der Stadt: "Die Zeitungen waren zwei Wochen vorher schon voll. Und auch im Training hat man spätestens ab Montag gemerkt, dass es kribbelt: Am Samstag ist das Derby." Das Stadion war immer ausverkauft. Dreimal gewann Hertha, einmal Tennis Borussia. Die letzten Begegnungen waren 1998 und 1999 – jeweils im DFB-Pokal. Der damalige Zweitligist Tennis Borussia gewann zunächst mit 4:2 gegen den großen Favoriten Hertha – auch durch zwei Tore von Stürmer Ilja Aracic. Hertha kaufte den Kroaten daraufhin. Beim Wiedersehen ein Jahr später setzte sich Hertha mit 3:2 nach Verlängerung durch. Entscheidender Torschütze für den Bundesligisten: Ilja Aracic. Heute spielt Tennis Borussia in der 5. Liga.

Hertha und Gelsenkirchen – die einseitige Rivalität

Lange Zeit ohne "natürlichen" Rivalen, brauchten Berlins Anhänger wohl ein Feindbild. Und fanden es im FC Schalke 04. Der Ursprung dieser Rivalität liegt in der Fußball-Saison 1970/71, der Zeit des Bundesligaskandals. Die abstiegsbedrohten Vereine Kickers Offenbach und Arminia Bielefeld boten der Konkurrenz Geld an, damit sie Spiele zu ihren Gunsten ausgehen ließen. Viele Spieler machten mit und kassierten kofferweise Geld für verschobene Spiele – darunter auch Spieler von Hertha und Schalke. In der Folge kam der Skandal an die Öffentlichkeit, der DFB ermittelte. Schuldige Spieler von Schalke sagten unter Eid aus, unschuldig zu sein. Unter Fußball-Anhängern sollte das später zum Spitznamen "FC Meineid" führen.

In der Folgesaison standen sich Hertha und Schalke in der 1. Runde des DFB-Pokals gegenüber. Der DFB ermittelte zu dieser Zeit auch gegen Herthas Zsoltan Varga. Der Ungar war vom Sportgericht für das Spiel gesperrt, aber noch nicht verurteilt worden. Hertha protestierte gegen die Sperre scheinbar erfolgreich vor einem Berliner Gericht und setzte Varga gegen Schalke ein. Die Berliner gewannen das Spiel, verloren aber später vor dem DFB-Sportgericht. Schalke, das mit später ebenfalls verurteilten Spielern antrat, protestierte - und bekam Recht. Und wurde am Ende auch noch Pokalsieger. Paradox, so Ex-Herthaner Michael Sziedat: "Wir wurden disqualifiziert, Schalke kam an unserer Stelle wieder in den DFB-Pokal-Wettbewerb und gewinnt. Das vergisst man natürlich nicht."

Hertha und Union - die Anfänge

Zwischen 1933 und 1945 standen sich Hertha und die SG Union Oberschöneweide in der sogenannten Gauliga Berlin-Brandenburg gegenüber. Die politische Neuordnung Berlins machte weitere Aufeinandertreffen unmöglich. Als der 1. FC Union 1966 gegründet wurde, stand seit knapp fünf Jahren die Berliner Mauer. Über die Grenze hinweg entwickelten sich dennoch Sympathien zwischen Blau-Weiß und Rot-Weiß, sagt Sebastian Ruff, der für die Ausstellung Hauptstadtfußball im Ephraimpalais lange recherchiert hat: "'Es gibt nur zwei Meister an der Spree: Union und Hertha BSC', das wurde nicht umsonst gesungen. Man fühlte sich verbunden und hat daran geglaubt, dass irgendwann wieder Gesamtberliner Fußball möglich ist." Am 27. Januar 1990 trafen Hertha und Union – in aller Freundschaft – erstmals nach dem Mauerfall aufeinander. Mehr als 51.000 Zuschauer im Olympiastadion waren dabei.

Hertha und Union - Rivalität mit Zukunft

Als Union im Juli 2009 das umgebaute Stadion an der Alten Försterei einweihte, gewann Bundesligist Hertha beim Zweitligisten klar mit 5:3. Das erste Pflichtspiel folgte ein gutes Jahr später in der 2. Liga: 1:1 endete das Duell in Köpenick, im ausverkauften Olympiastadion gewannen die Eisernen mit 2:1, auch dank eines direkt verwandelten Freistoßes von Torsten Mattuschka. Einschnitte wie diese waren der Beginn der neuen, sportlichen Rivalität. Hertha gewann noch ein Duell in Köpenick und spielte im Olympiastadion Unentschieden – die Bilanz ist also ausgeglichen, Hertha im Olympiastadion noch ohne Sieg gegen Union.