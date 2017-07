Die höchsten Ausgaben in den Anfangsjahren entfielen übrigens nicht auf die Fußballabteilung, sondern auf Klavierspieler für die Vereinskneipe. Zuerst spielte die Musik an der Schönhauser Allee, ab 1905 ging es für die Hertha nach Gesundbrunnen. Hier gewann der Verein seine erste Berliner Meisterschaft und wurde 1923 nach der Fusion mit dem reichen Berliner Sport Club zu Hertha BSC.

Zum Erfolg führten erst die letzten beiden Anläufe: 1930 gewannen die Berliner in Düsseldorf gegen Holstein Kiel ihren ersten Meistertitel, im folgenden Jahr gleich den zweiten – 3:2 gegen 1860 München in Köln. Bis heute die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte.

An der Beemstraße entstand mit der Plumpe das erste eigene Stadion von Hertha. Im Februar 1924 wurde es mit einem Ligaspiel gegen den VfB Pankow eingeweiht und läutete die erste Hochzeit des Vereins ein: Zwischen 1926 und 1931 stand Hertha gleich sechsmal in Folge im Endspiel um die deutsche Meisterschaft - Rekord!

Johannes "Hanne" Sobek erfuhr als einer der ersten Fußballer in Deutschland modernen Kult, sogar mit eigenen Merchandising-Artikeln. Vom Stürmer wurden damals Miniatur-Büsten im Stadion verkauft - heutzutage selbstverständlich, damals avantgardistisch. Diese Büste, den Meisterpokal und andere Dokumente aus der Zeit finden sich in der Ausstellung "Hauptstadtfußball" im Ephraim Palais, die in dieser Woche eröffnet.

Die zweite Goldene Generation erlebten die Hertha-Fans in den 70er Jahren: Zander - Sziedat, Müller, Kliemann, Weiner - Sidka, Hermandung, Beer – Grau, Horr, Müller. In der Saison 1974/75 gab es wieder ein Hertha Team, das nach dem Titel griff. Im Olympiastadion spielten die Berliner eine perfekte Saison, kein Heimspiel ging verloren, 15 wurden gewonnen. Auch den späteren Meister Gladbach schlugen die Berliner. Trotzdem reichte es am Ende der Saison nur zu Platz zwei.

125 Jahre Hertha BSC, das sind Skandale, Erfolge, Niederlagen und schillernde Figuren. Der Verein hat eine ereignisreiche Geschichte hinter sich. Auch was die Heimspielstätten der Alten Dame in der Stadt betrifft. Von Jakob Rüger

Wer erfolgreich ist, macht sich nicht nur Freunde, und so entwickelten sich besonders in den Hochzeiten der Hertha liebevoll kultivierte Rivalitäten. Vor allem zum Charlottenburger Club Tennis Borussia (TeBe), mit dem Hertha in den 1920er und 1930er Jahren oft um die Berliner Meisterschaft kämpfte. Später war Hertha der Berliner Verein, der es in die neu gegründete Bundesliga schaffte (1963), danach trennten sich die Wege immer mehr.

Dafür betrat in den 80er Jahren kurz ein anderer Verein die große Bühne: Blau-Weiß 90 stieg just in den Jahren in die Bundesliga auf, als Hertha auf dem Weg nach unten war - bis in die dritte Liga. Der neue Vorzeigeclub in Berlin, Blau-Weiß, spielte daraufhin im Olympiastadion. Sicher nicht ganz einfach für die Fans der Alten Dame. Dass Blau-Weiß kläglich scheiterte und bis heute der schlechteste Bundesligist aller Zeiten ist, wird bei der Verarbeitung geholfen haben.