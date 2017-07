Audio: 21.07.2017 | Inforadio | Dennis Wiese

Gründungsdampfer auf dem Weg nach Berlin - Die Hertha kommt nach Hause

23.07.17 | 12:10 Uhr

Hertha-Fans träumen schon lange davon, dass der namensgebende Dampfer nach Berlin kommt. Pünktlich zum 125. Geburtstag des Fußballclubs am Dienstag soll dieses Mammut-Projekt gelingen. Die Hürden bis dahin waren hoch. Von Dennis Wiese



Ein Zaun mit einer schweren Eisenkette sichert das Schiff auf einer Wiese direkt am idyllischen Klempowsee. Es ist festgemacht auf den Schienen einer Slipanlage - in Position gehalten von massiven Holzblöcken. Auf dem weißen Schiff prangt ein blauer Schriftzug: "Hertha". Die Szenerie hat etwas von Dornröschenschlaf.



Christian Wolter, Mitglied des Hertha-Präsidiums, wirkt ergriffen, wenn er auf das Gründungsschiff seines Vereins blickt. "Da wird man nachdenklich und überlegt: Wie war das denn mit der Gründung vor 125 Jahren. Das ist schon ein tolles Gefühl." Als der Verein 1892 gegründet wurde, tuckerte das Boot, damals wenige Jahre alt, in Berlin über die Havel. Damals fuhr ein Gründungsmitglied mal auf dem Dampfer mit dem blau-weiß angestrichenen Schornstein, sagt Wolter. "Dann hat man einfach die Farben Blau und Weiß und den Namen des Schiffs für den neuen Verein übernommen."

Blau-Weiße Hertha - Olé

Im Vergleich zum Originalzustand hat die Hertha sich seitdem ziemlich verändert, sie wurde mehrfach umgebaut. Heute ist das Schiff 23 Meter lang, knapp fünf Meter breit und damit klein für einen Dampfer. Blau-Weiß überwiegt immer noch: Der Anker ist blau, es gibt abgesetzte blaue Scheuerleisten und auf dem Oberdeck stehen blau-weiße Bänke. Geblieben ist der originale, zusammengenietete Stahl am Schiffsrumpf.

"Emotionen pur" erleben

Die Präsidiumsmitglieder Christian Wolter und Ingmar Pering haben den Gründungsdampfer ihres Vereins gekauft. Wolter ist Mitte 50, KFZ-Sachverständiger im grauen Hertha-T-Shirt. Pering, Anfang 50, ist ein Rechtsanwalt mit Rauschebart. Beide lieben die Tradition. Jetzt, zum 125-jährigen Vereinsjubiläum am Dienstag, wollen sie die Hertha aus der Ostprignitz zurück nach Berlin holen. "Hertha-Geschichte zum Anfassen" nennt Wolter nennt den Dampfer. Er glaubt, dass die Fans - wenn sie zum ersten Mal mitfahren dürfen - "Emotionen pur" erleben.



Ohne die Emotionen der Hertha-Fans wäre auch der Kauf des Dampfers nicht zu finanzieren gewesen. Wolter und Pering haben Aktien ausgegeben. Geplant war der Verkauf von 1892 Stück zu knapp 400 Euro. Alle sind nicht weggegangen. Gut 400.000 Euro sind dennoch zusammengekommen, sagt Präsidiumsmitglied Pering. "Kauf und Transport sind damit organisiert und wir kommen erstmal über die Runden".



Die Hertha-"Retter": Ingmar Pering, Peter Dentler und Christian Wolter

Das Schiff wartete schon auf die Verschrottung

Dass das Schiff 130 Jahre nach seinem Bau überhaupt noch existiert, ist ein Glücksfall. Großen Anteil daran hat Peter Dentler. Die Familie des 80-Jährigen fährt seit Generationen die Ausflugsschiffe über den Klempowsee in Wusterhausen. Hier ist der jetzige Standort der Hertha. Vor knapp 50 Jahren, zu DDR-Zeiten, kaufte die Familie das bereits ausgemusterte Schiff - zuvor war es unter dem Namen "Seid bereit" durch Ost-Berlin gefahren.



Als die Dentlers das Schiff entdeckten, war es in Stralau bereit zur Verschrottung. Furchtbar habe das Schiff ausgesehen, sagt Dentler, verdreckt und mit abgeblätterter Farbe. Dass es sich um die ursprüngliche Hertha handelt, wussten die Dentlers nicht. Sie entfernten den alten Dampfkessel und den Schornstein und bauten Dieselmotoren ein.

Die Hertha 1962 auf dem Weg von Stralau nach Wusterhausen

Vor dem Hochofen gerettet, schipperte das Schiff der Familie Dentler ab den frühen 1970ern die Touristen der DDR über die Kyritzer Seenkette, nun unter dem Namen "Seebär". Die Gründungsgeschichte von Hertha BSC drohte im Nordwesten Brandenburgs in Vergessenheit zu geraten. Bis 1976 ein weiblicher Fahrgast aus West-Berlin aufmerksam wurde und ein Foto für ihren Bruder machte, den Schiffshistoriker Kurt Groggert. Der erkannte die Hertha und bescheinigte Dentler: Alles unterhalb der Scheuerleiste ist original von 1886.



Große Emotionen auf dem Klempowsee

Zu Zeiten des Sozialismus behielt Familie Dentler diese Entdeckung für sich - nur nicht für Unruhe sorgen. Und so verging noch einmal ein gutes Jahrzehnt, bis sich die Geschichte des Hertha-Dampfers herumsprach. Nach dem Mauerfall bekam Peter Dentler Besuch von einem eingefleischten Hertha-Anhänger: Pepe Mager. Als der das Schiff sah, fiel er auf die Knie und küsste die Hertha. Große Emotionen also auf dem Klempowsee.



Der Ansturm der Hertha-Fans hielt sich in den folgenden Jahren in Grenzen. Aber das Präsidium wollte den Dampfer zum 110. Vereinsjubiläum 2002 kaufen. Die geschätzten 200.000 Euro Kaufpreis waren zu viel. Aber der Dampfer bekam seinen ursprünglichen Namen zurück, fuhr nun als "Hertha" über den Klempowsee - bis zum Dezember letzten Jahres blieb das so. Dann haben Pering und Wolter die Rückholaktion in die Hand genommen. Doch der Transport des Dampfers nach Berlin gestaltet sich schwierig, ist nur auf dem Landweg möglich. 55 Kilometer geht es mit dem Schwertransport über die B5: Von Wusterhausen nach Wustermark.

Union-Fans kaperten 2013 kurz mal die blau-weiße Hertha

Tradition zum Anfassen mit der Hertha

Selbst ein Baumchirurg ist dabei, der sich um zentimetergenaues Trimmen der Bäume am Wegesrand kümmert. Den Ablauf des Transports regelt ein 50 Seiten dickes Protokoll, erklärt Ingmar Pering. Da gehe es um Um- und Rückbau der ganzen Strecke. "Abbau von Ampeln und Verkehrsschildern, Abpolstern, Behelfsbrücken. Von den Maßen und dem Gewicht ist der Dampfer sicher das Größte, das in der letzten Zeit in Brandenburg unterwegs gewesen ist." In Wustermark soll die Hertha wieder zu Wasser gelassen werden und dann über den Havelkanal bis zum Tegeler See fahren. Wenn alles gut geht, ist das Schiff zum Jubiläum am Dienstag (25. Juli) in Berlin - per Ausnahmegenehmigung, denn eigentlich darf der Dampfer auf Berliner Gewässern noch nicht fahren - Nachbesserungen sind nötig. Wie es dann weitergehen soll, ist noch Wunschdenken. Die Finanzierung ungeklärt. Eins aber ist klar für Christian Wolter. "Wir wollen, dass das Schiff fährt. Im ersten Schritt werden wir das Boot fahrbereit machen. Im nächsten Schritt soll es restauriert werden. Aber im Moment wollen wir es erstmal nach Berlin holen." Damit die Fans ein Stück Tradition haben, die sie "anfassen" können. Tradition, die wohl kein anderer Fußballverein der Welt vorweisen kann: Einen Dampfer als Namensgeber: Hertha - seit 125 Jahren.

Die Hertha-Fans wollen ihr Schiff natürlich gern in Berlin sehen. 2005 bastelten sie eine große Dampfer-Choreographie

Infos Die Hertha + 1886 zu Wasser gelassen

+ 23 Meter lang, 5 Meter breit, 5 Meter 50 hoch, rund 100 Tonnen schwer

+ Zu DDR-Zeiten wurde das Gründungsschiff umlackiert und trug den schmissigen Namen "Seid bereit".

+ 2002 erhielt der Kahn seinen alten Namen zurück

+ Pünktlich zum Geburtstag am 25.07.2017 soll die Hertha in Berlin ankommen. Sie soll im Museumshafen nahe dem Ephraim-Palais anlegen. An diesem Tag wird im Stadtmuseum eine Hertha-Ausstellung eröffnet. Via Facebook hält Ingmar Pering auf dem Laufenden.

+ Zur Finanzierung des Projekts haben die Eigentümer Pering und Wolter eine Kommanditgesellschaft gegründet. In Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins wurden 1892 Aktien aufgelegt. Eine Aktie kostet 399 Euro