Audio: Inforadio | 21.07.2017 | Jakob Rüger

Skandale bei Hertha BSC - Handgelder, Manipulationsvorwürfe und ein Platzsturm

21.07.17 | 15:50 Uhr

Hertha BSC feiert in diesen Tagen den 125. Geburtstag und kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Der Berliner Bundesligist hat die deutsche Fußballgeschichte mitgeprägt - allerdings nicht immer positiv. Von Jakob Rüger

Es war der 6. Juni 1971 als die Bombe platzte. Horst-Gregorio Canellas, Präsident der Kickers Offenbach, hatte zu seinem 50. Geburtstag in seinen Garten geladen und fast alle, die im deutschen Fußball Rang und Namen hatten, kamen. Im Laufe des Nachmittags spielte Canellas seinen Gästen den Mitschnitt des wohl legendärsten Telefongesprächs im deutschen Fußball vor: Zu hören waren er selbst und der Hertha-Verteidiger Bernd Patzke.

Hertha-Verteidiger Bernd Patzke mit seinem Anwalt vor dem Sportgerichtshof

Die Zuschauer merkten: Da stimmt was nicht

In dem Gespräch offerierte Canellas, dessen Offenbacher in akuter Abstiegsgefahr waren, den Berlinern eine sechsstellige Summe für einen Sieg gegen den direkten Konkurrenten Bielefeld. Allerdings hatten auch die Bielefelder der Hertha-Mannschaft längst ebenfalls eine hohe Summe angeboten, wenn sie den Arminen den Sieg überlassen würden. Am Ende verlor die heimstarke Hertha im Olympiastadion mit 0:1 gegen die Bielefelder. Im Stadion riefen die Zuschauer "Schiebung, Schiebung!". Doch die Dimension des Spiels deckte erst Canellas Tage später auf. "Es war schon merkwürdig. Eigentlich ging es vor dem Spiel nur darum, wie hoch wir gegen die Ost-Westfalen gewinnen. Und dann verliert Hertha als Tabellendritter gegen die", erinnerte sich Hertha-Fan Lutz ein paar Jahre später im rbb-Fernsehen.

Nach der Veröffentlichung des Telefonmitschnitts durch Canellas kamen die Ausmaße des Bestechungsskandals langsam ans Licht. 60 Spieler und zehn Vereine aus der Bundesliga waren in der Saison 1970/71 beteiligt. Der Hertha-Vorstand um Wolfgang Holst verpflichtete die Berliner Spieler allerdings erst einmal zum Schweigen. "Ich wollte alles so lange unter der Decke halten, bis wir in der Saison 1971/72 die nötigen Punkte in der Liga gesammelt hatten. Denn es war klar: Da drohten lange Strafen", erzählt Holst später. Tatsächlich wurden am Ende 15 Herthaner teilweise lebenslang gesperrt. Von Punktabzügen oder einem Zwangsabstieg wurde Hertha verschont, doch die Berliner Fans blieben dem Olympiastadion fern. Die Zuschauerzahlen halbierten sich nach dem Skandal.

Wolfgang Holst (links) und Hertha-Trainer Helmut Kronsbein

Lockmittel in die geteilte Stadt

Hertha war plötzlich ein gebranntes Kind, ein Skandal-Club - schon wieder. Bereits 1965 hatte die Alte Dame für negative Schlagzeilen gesorgt, auch damals war Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas Ausgangspunkt. Der machte den DFB darauf aufmerksam, dass Hertha deutlich mehr als die erlaubten 10.000 DM Handgeld bei Transfers zahlen würde. Die Westberliner Insel war bei Fußballern wenig beliebt und so musste Hertha vor allem finanzielle Anreize bieten, um gute Kicker in die geteilte Stadt zu locken. Der DFB untersuchte die Finanzen der Hertha und stolperte über schwarze Kassen, einen Fehlbetrag von 192.000 DM und verbotene Handgelder. In die Enge getrieben packten Berliner Bosse im Studio des Senders Freies Berlin aus. "Hertha BSC hat dem Torhüter Wolfgang Farian ein Handgeld von 80.000 DM gezahlt", gestand Wolfgang Holst. "Wir haben gesündigt, wir haben gegen das Statut verstoßen." Holst und seinen Kollegen prangerten aber auch die anderen Bundesligavereine an, sie nannten Namen und Zahlen. Bestraft wurde allerdings nur Hertha BSC - und das drastisch: mit dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga. In West-Berlin sah man sich als Sündenbock, nicht zum letzten Mal.



Das Skandalspiel von Düsseldorf

Für große Emotionen sorgte auch das Relegationsspiel zwischen der Fortuna und Hertha BSC im Jahr 2011 - bekannt als "Skandalspiel von Düsseldorf". Nach einer katastrophalen Saison hatte Hertha beim Duell gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf die Chance, die Saison noch zu retten und die Klasse zu halten. Nachdem das Hinspiel in Berlin mit 1:2 verloren wurde, stand es im Rückspiel im ausverkauften Düsseldorfer Stadion bis zur 89. Minute 2:2. Plötzlich stürmten die Zuschauer den Rasen, sie hatten fälschlicherweise den Pfiff von Schiedsrichter Wolfgang Stark für den Schlusspfiff gehalten. Während Tausende auf das Spielfeld strömten, waren die Kicker mittendrin. Angeblich hätten sie Todesängste ausgestanden, hieß es anschließend bei Hertha.

Bengalos im Skandalspiel von Düsseldorf

An einer Weiterführung der Partie war eigentlich nicht zu denken. Fans hatten den Elfmeterpunkt herausgerissen. Viele Anhänger gingen trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurück auf die Tribünen, sondern kletterten hinter die Bande. Schiedsrichter Stark pfiff die letzten Minuten des Spiels trotzdem wieder an. Die Reaktionen waren nach Ende des Spiels und mit dem Abstieg der Hertha emotional. Es gab Beschimpfungen, Rangeleien und einen Faustschlag gegen den Schiedsrichter von Herthas Verteidiger Lewan Kobiashwili. Die Partie hatte ein Nachspiel. Drei Herthaner (Thomas Kraft, Andre Mijatovic, Christian Lell) wurden über mehrere Spiele gesperrt. Gegen Kobiashwili verhängte der DFB sogar eine halbjährige Sperre. Da half auch das Statement vom damaligen Hertha Trainer Otto Rehhagel nicht, dass Kobiashwili "der fairste Spieler seit dem Zweiten Weltkrieg" sei.