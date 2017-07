Der Gründungsdampfer von Hertha BSC soll zurück nach Berlin - mal wieder. Noch liegt das Schiff in Brandenburg am Klempowsee nahe Kyritz (Ostprignitz-Ruppin). Von da aus sollte es teils über Land, teils über Wasser überführt werden und pünktlich am Dienstag in Berlin festmachen. Dann wird Hertha BSC 125 Jahre alt.

Nun aber hat das Wasser- und Schiffahrtsamt Berlin die Aktion gestoppt. Damit das Schiff über die Bundeswasserstraßen fahren darf, muss zunächst überprüft werden, ob es überhaupt schwimmen kann. Der Dampfer habe lange an Land gelegen, sagte der Leiter des Amtes, Michael Scholz, rbb24 am Montag. Daher wisse man nicht, ob es schwimmfähig sei. Würde es mitten in einer Bundeswasserstraße untergehen, würde das den Schiffsverkehr massiv gefährden.