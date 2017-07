Hertha BSC begeht in dieser Woche sein 125-jähriges Jubiläum unter anderem mit dem Liverpool-Spiel am Samstag. Bereits am heutigen Dienstag ist allerdings der eigentliche Geburtstag, denn da wurde der Verein vor über einem Jahrhundert auf den Tag genau gegründet: am 25. Juli 1892. Aus diesem Anlass hat Berlins Regierender am Nachmittag im Roten Rathaus Vereinsvertreter zu einem Festakt geladen. Anschließend geht es für die Gäste von dort ins benachbarte Ephraim-Palais im Nikolaiviertel. Dort wird die Sonderausstellung "Hauptstadtfußball 125 Jahre: Hertha BSC und die Lokalrivalen" eröffnet.

Zahlreiche Fans hätten sich mit Vorschlägen an der Ausstellung beteiligt. Die drei zentralen Ausstellungsräume sind deshalb den Akteuren außerhalb des Spielfelds gewidmet. So erwartet etwa im Erdgeschoss des Museums die Besucher das nachempfundene Ambiente originaler Wohnungen von Hertha- und Union-Fans.



Auch spiele die Beziehung zwischen der in West-Berlin beheimateten Hertha und dem Stadtrivalen 1. FC Union aus Ost-Berlin in der Ausstellung eine besondere Rolle, so Kurator Ruff. Biete sie doch aufschlussreiche Einblicke in den Fußball in der geteilten und der wiedervereinten Stadt. Darüber hinaus würden wichtige Hertha-Protagonisten vorgestellt - von Hanne Sobek, dem einstigen Kapitän und Star der Hertha, über den jüdischen Mannschaftsarzt Hermann Horwitz bis hin zur brasilianischen Spielmacherlegende Marcelinho. Die Ausstellung läuft bis 7. Januar 2018.