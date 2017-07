Es ist schon berührend. Ich gehe mit meiner Frau in viele Museen. Ich bin zwar kein Kulturfan, aber ich gehe immer mit und viele Museen interessieren mich. Aber dass ich selbst mal in einem Museum Gegenstand bin, das berührt mich schon.

Beim Halbfinale sind wir unglücklich nicht ins Endspiel gekommen. Erst in den letzten zehn Minuten hat Roter Stern Belgrad das 2:1 geschossen. Insgesamt gesehen hatte ich eine sehr schöne Zeit. Bei Hertha bin ich Nationalspieler geworden. Ich bin zu einer Figur aufgewachsen, die Hertha-Fans mögen, weil ich immer bereit war zu marschieren, zu kämpfen und alles für Hertha zu tun. Das merkt man heute noch auf der Straße. Deswegen bin ich dankbar, dass ich so viele Jahre bei Hertha spielen durfte.

Die schönsten Erinnerungen sind eindeutig die Vizemeisterschaft 1975 und die beiden DFB-Pokal-Endspiele 1977 und 1979. Wir haben zwar immer knapp verloren, aber nur mit 1:0. In den letzten Jahren waren wir auch beim Europapokal weit gekommen.

Die Ausstellung ist aktuell im Ephraim-Palais in Berlin-Mitte zu sehen

Hertha BSC ist mit 125 Jahren ein wirklich alter Verein, und das in so einer Stadt. Das muss man den Leuten zeigen, damit sie die Geschichte richtig von Anfang bis Ende sehen. Die gehen doch heute zum Spiel und danach gehen sie wieder Heim und erzählen noch ein bisschen was. Dass man die Geschichte von Hertha mal ausstellt, finde ich fantastisch.