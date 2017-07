Der Hertha-Sonderzug zu Ehren des 125. Geburtstag stürmt nicht so schnell vorwärts wie gewünscht: Die vier Wagen in den Farben des Berliner Fußball-Bundesligisten wurden am Montag vorzeitig durch einen unerbittlichen Gegner gestoppt: eine Signalstörung.

Der Zug der S-Bahn in den Hertha-Farben blau-weiß war im S-Bahnwerk Wannsee gestartet und kam nur bis nach Charlottenburg, wie ein Sprecher der S-Bahn mitteilte.

Eigentlich sollte die Bahn bis zum Alexanderplatz und danach auf der kompletten Linie S7 fahren.