Zwei Jahre intensive Vorbereitung, über hunderttausend verkaufte Tickets und ein über ganz Berlin verteiltes sportliches Rahmenprogramm: Das Internationale Deutsche Turnfest 2017 steht in den Startlöchern. Den Auftakt bildet der Festzug am Brandenburger Tor. Von Stephanie Baczyk

Als 1860 im oberfränkischen Coburg das erste Deutsche Turnfest stattfindet, gehen nur Männer an den Start. 970 aktive Teilnehmer treten dabei "zu Schaudarbietungen sowie Wettbewerben an", heißt es auf der Internetseite des Deutschen Turner-Bundes. Sie messen sich in Disziplinen wie Ringkampf oder Dauerlaufen. "Ruf zur Sammlung" ist das damalige Motto der Veranstaltung.

Heute, 157 Jahre später, prangt der Schriftzug "Wie bunt ist das denn!" auf den Turnfest-Plakaten in den Straßen Berlins - erwartet werden 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus elf Nationen. "Zwei Jahre intensive Vorbereitung liegen hinter uns", sagt Dr. Alfons Hölzl, der Präsident des Deutschen Turner-Bundes am Tag vor der großen Eröffnungsfeier mit einem Lächeln. "Wir sind froh, dass es morgen endlich losgeht. Das Turnfest hat eine immens große Bedeutung, es ist das Schaufenster des Vereinssports."

Andreas Geisel, Berlins Senator für Inneres und Sport erwartet "einen riesengroßen Sportplatz", deshalb ist das Thema Sicherheit noch wichtiger als in den Jahren zuvor. Es soll an den einzelnen Veranstaltungsorten in Berlin Kontrollen geben, auf der Straße des 17. Juni soll zudem ein Sicherheitszaun Schutz bieten - und die Möglichkeit, das Gelände bei Überfüllung zu schließen. Zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule setzt sich am Eröffnungstag der große Festzug in Bewegung. Erwartet werden 400 geladene Gäste aus Politik, Gesellschaft und Sport.