Einer der Höhepunkte am ersten Turnfest-Tag war die Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft der Frauen im Gerätturnen. Bereits zum sechsten Mal ging der Titel an Elisabeth Seitz aus Stuttgart. In der ausverkauften Max-Schmeling-Halle siegte die 23-Jährige nach vier Geräten (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden) mit 54,00 Punkten knapp vor Pauline Schäfer aus Chemnitz (53,90) und Vereinskollegin Kim Bui (53,45).

Berlin wird in den kommenden Tagen zum Turnplatz. Hunderte Wettkämpfe in 24 Sportarten warten beim Turnfest auf die 80.000 Aktiven. Bei der Eröffnung am Samstag war ein Olympia-Held von Rio mit dabei.

Nach dem Rücktritt von Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen (Wetzlar) und der verletzungsbedingten Absage vonTitelverteidiger Andreas Toba aus Hannover gilt der in Berlin lebende Gesamtweltcup-Zweite Lukas Dauser als Top-Favorit. Der Sportsoldat lebt seit und trainiert seit 2012 in der Hauptstadt, startet jedoch für den TSV Unterhaching.

Ungeachtet des Terroranschlags in London mit aktuell sieben Todesopfern bleiben die Sicherheitsmaßnahmen beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin auf dem gleichen Level wie bisher. Verschärfungen sind nicht geplant. "Wir tun alles, was möglich ist. Der aktuelle Stand ist, dass sich die Sicherheitslage in der Stadt nicht verändert hat", sagte Michaela Röhrbein, Generalsekretärin des Deutschen Turner-Bundes (DTB), am Pfingstsonntag.

Die Organisatoren der größten gemeinsamen Spitzen- und Breitensportveranstaltung der Welt mit 80.000 Teilnehmern war am Pfingstsamstag mit einem Festumzug auf der Straße des 17. Juni sowie einem Bühnenprogramm am Brandenburger Tor eröffnet worden. Am Umzug nahmen 15.000 Menschen teil, zudem zählte die Polizei etwa 40.000 Schaulustige. Röhrbein: "Wir wollen immer auch dem Freiheitsgedanken Berlins Rechnung tragen."

Sendung: rbb AKTUELL, 04.06.2017, 17.00 Uhr