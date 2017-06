Internationales Deutsches Turnfest in Berlin feierlich eröffnet

Es ist ein riesiges Familienfest und die weltweit größte Breitensportveranstaltung - zugleich ein Stelldichein der deutschen Spitzenturner: Am Samstag ist in Berlin das Internationale Deutsche Turnfest gestartet. Sieben Tage lang gibt es ein volles Programm.

Mit einem knapp 80-minütigen Festakt ist am Samstagabend das Internationale Deutsche Turnfest eröffnet worden. Anchließend startete auf der Straße des 17. Juni der traditionelle Festumzug. 14.000 Aktive aus allen Landesverbänden des Deutschen Turner-Bundes (DTB) sowie Musik- und Spielmannszüge grüßen dabei die Gastgeberstadt. Tausende Zuschauer säumen die Strecke. Ab 20 Uhr soll es mit einer farbenfrohen Eröffnungsfeier direkt am Brandenburger Tor weitergehen. Bis zum 10. Juni haben sich mehr als 80.000 Turner in Berlin versammelt, um Wettkämpfe im Freizeitbereich, aber auch im Spitzensport zu bestreiten.