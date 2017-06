Das Turnfest in Berlin hat sich als Besuchermagnet entpuppt: Der Deutsche Turnerbund und der Berliner Senat zeigten sich hoch erfreut über die Teilnehmerzahlen und den friedlichen Verlauf. Am Freitagabend steigt das Abschlussfest.

Das rbb Fernsehen zeigt am Samstagnachmittag noch einmal die Höhepunkte der Turnfest-Gala am 6. Juni im Berliner Olympiastadion.

Best of der Turnfest-Gala aus dem Berliner Olympiastadion

Der Präsident des Deutschen Turner-Bundes, Alfons Hölzl, erklärte, das Turnen habe sich als "wahrer Motor der Sportentwicklung in Deutschland" erwiesen. 325.500 Besucher bei der Eröffnung, den großen Gala-Veranstaltungen und Mitmach-Angeboten, 305.000 Besucher auf der Messe Berlin und 195.000 Teilnehmer an den Rahmen-Angeboten von "Berlin turnt bunt" seien "phänomenale Zahlen".

Rund 400 Wettkämpfe in 24 Sportarten standen an insgesamt sechs Tagen auf dem Programm. Das Turnfest geht am Freitagabend mit einer Abschlussfest im Sommergarten der Berlin Messe offiziell zu Ende. Am Samstag ist dann Abreisetag.