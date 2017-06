Deutsches Turnfest in Zahlen - 400.000 Schrippen zum Frühstück

02.06.17 | 07:53 Uhr

"Turnfest" klingt nach einem muffigen Nachmittag in einer Sporthalle. Doch das Internationale Deutsche Turnfest ist ein gigantisches Ereignis, das nur alle vier Jahre stattfindet. Um zu verstehen, was da auf Berlin zukommt, hilft ein Blick auf die Zahlen. Von Philipp Büchner

Der jüngste gemeldete Teilnehmer ist noch gar kein Turner, er kam nämlich erst im März zur Welt. Der Älteste ist 93 Jahre älter und er nimmt als Athlet teil. Altersmäßig dazwischen liegen rund 80.000 Teilnehmer. Turnen ist eben eine Sportart, mit der man früh beginnen und die man bis ins hohe Alter ausüben kann.



Zum Turnfest kommen Vereine und Einzelsportler aus ganz Deutschland nach Berlin. Es hat den Charakter eines riesigen Familienfestes und ist das größte Breitensportevent der Welt. "Seit zwei Jahren planen wir die Veranstaltung", sagt Lars Kunze vom Organisationskomitee "und aktuell sind 65 Mitarbeiter in 22 Büros von morgens bis abends in Aktion, damit am Samstag alles bereit ist."

Lukas Dauser

Vier Tonnen Butter

Etwa die Hälfte der Teilnehmer wohnt in Gemeinschaftsunterkünften, das hat Tradition. Viele übernachten in einer von 166 Schulen, da spielen die Pfingstferien den Veranstaltern in die Karten. "Diese Art der Unterbringung ist nicht nur eine günstige, sondern auch eine sehr soziale", freut sich Kunze. Etwa 7.000 freiwillige Helfer sorgen in den Unterkünften dafür, dass sich die Gäste auf das konzentrieren können, weshalb sie hergekommen sind: turnen und beim Turnen zuschauen. Kunze rechnet vor, "die Teilnehmer frühstücken ja auch alle gemeinsam. Allein da geben wir in der Turnfestwoche 400.000 Schrippen aus und verschmieren vier Tonnen Butter."

Mehr infos im Netz turnfest.de - Das größte Breitensportereignis der Welt

Wahlberliner will seinen Titel verteidigen

Seinen Ursprung hat die Veranstaltung im Jahr 1860: Damals trafen sich gerade mal 1.000 Menschen zum "1. Deutschen Turn- und Jugendfest" in Coburg. In Berlin ist es zum fünften Mal zu Gast, zuletzt 2005. Daran erinnern sich viele der heutigen Teilnehmer noch gut, auch Lukas Dauser, Vize-Europameister am Barren und seit fünf Jahren Wahlberliner: "Damals bin ich mit meinen Eltern mit dem Wohnmobil nach Berlin gekommen und habe bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften teilgenommen. Anschließend sind wir noch hier geblieben und haben das Turnfest genossen." Am Montag möchte Dauser in der Max-Schmeling-Halle seinen Deutschen Meistertitel am Barren verteidigen und peilt auch den Titel im Mehrkampf an. "Das ist für mich schon etwas Besonderes, da sind ja dann auch viele Berliner Freunde in der Halle."

Mehr zum Thema Interview | TSV-Trainer Lorenzo Loi - "Nach dem Turnen fühle ich mich einfach glücklich" Berlin hat auch ohne Turnfest eine vitale Turnszene, etwa beim TSV Gutsmuths in Moabit. Sportstudent Lorenzo Loi traniert dort u.a. eine altersgemischte Männergruppe. Der älteste ist 83 und macht immer noch seine Vorwärtsrollen.

10.000 Einzelveranstaltungen

Neben den Geräteturnern richten auch alle anderen Disziplinen des Deutschen Turnerbunds ihre Deutschen Meisterschaften im Rahmen des Turnfests aus. Dazu gehören beispielsweise auch Sportarten wie das Bouldern - Klettern an der Wand. Rund 10.000 Einzelveranstaltungen werden zu einem großen Ganzen. Dafür werden unter anderem 1.000 Matten, jeweils 250 Turnbänke und Kästen benötigt und da ist die Ausstattung für die Spitzensportler noch nicht eingerechnet. Die Ausrüstung für die zahlreichen Wettbewerbe und Vorführungen leiht sich das Turnfest kurzerhand von Berliner und Brandenburger Schulen.

Für eine Woche (3. bis 9. Juni) geben in Berlin die Turner den Ton an. Zu den zahlreichen Höhepunkten zählen die Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor am Samstag um 20 Uhr, die große Stadiongala im Olympiastadion am Dienstag um 20 Uhr und die Turnfestgalas in der Mercedes-Benz Arena am Sonntag, Montag und Mittwoch, Einlass ist jeweils um 18 Uhr. Die Eröffnungsfeier ist kostenfrei, für die Galas gibt es noch Karten.

Sendung: Antenne Brandenburg, 02.06.2017, 09.42 Uhr