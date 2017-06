Mit einem 80-minütigen Festakt auf dem Pariser Platz war das Spektakel am Samstagnachmittag losgegangen. Wegen verschärfter Einlasskontrollen hatte der Umzug dann mit fast 30-minütiger Verspätung begonnen. Am Abend folgte die große Eröffnungsfeier direkt am Brandenburger Tor.