Interview Eberhard Gienger | Turnfest 2017 - "Ein Doppelsalto vom Reck geht schon noch"

02.06.17 | 17:04 Uhr

Eberhard Gienger ist eine Instanz des Deutschen Turnfests. Seit rund 50 Jahren ist der Bundestagsabgeordnete und frühere Weltklasse-Turner dabei. Gienger erinnert sich an eine kaputte Luftmatratze, eine verlorene Medaille und die ein oder andere Übung am Reck.



rbb|24: Herr Gienger, Sie sind 65 Jahre alt und seit früher Kindheit mit dem Turnen verbunden. Am Wochenende beginnt das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin - das wievielte wird es für Sie? Eberhard Gienger: Da müssen Sie selber nachrechnen. Von 1968 an habe ich alle mitgemacht, bis 1994 als Aktiver. Die Turnfeste danach habe ich auch besucht, aber nur noch spontan Mitmachangebote wahrgenommen, etwa einen Hindernisparcours. Nur von den acht ostdeutschen Turnfesten in der damaligen DDR in Leipzig habe ich nicht eins mitmachen können, aber da waren wir auch nicht sehr willkommen. (lacht)

Eberhard Gienger ist Pate des Internationalen Deutschen Turnfests in Berlin. Der ehemalige Kunstturner sitzt seit 2002 für die CDU im Deutschen Bundestag. In den 1970er Jahren war Gienger einer der prägendsten deutschen Turner, dominierte vor allem am Barren, Reck und im Mehrkampf und gewann 34 deutsche Meistertitel. Am Reck wurde er zudem drei Mal Europameister und einmal Weltmeister und gewann 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal die Bronzemedaille. Nach ihm benannt wurde der Gienger-Salto, ein Flugelement am Reck.



Was sind Ihre prägendsten Erinnerungen? Vor allem an meine Premiere 1968 in Berlin habe ich viele. Die erste war, dass ich in einer Schule untergebracht war, und dass ich von meinen Eltern eine Luftmatratze mitbekommen habe, die schadhaft war. Dann habe ich am Morgen immer auf dem blanken Boden gelegen, weil die Luft raus war. Dann weiß ich noch sehr genau, dass wir im Stadion geehrt werden sollten, richtig mit Lautsprecherdurchsage. Ich war Deutscher Jugendmeister geworden, weil ich am finalen Gerät, dem Pauschenpferd, bei dem viele herunterfallen, fehlerlos durchgeturnt habe. Die Siegerehrung sollte zwei Tage später stattfinden, würdevoll und vor vielen Zuschauern. Wir bekamen die Ansage, dass wir das Stadion wieder verlassen sollen, weil etwas anderes geplant war. Doch das ließ sich unser Jugendwart, ein richtig kerniger Typ, nicht gefallen und ehrte alle 21 Mann, die aufgelaufen waren. Und kein Mensch im Publikum hat etwas verstanden. Ich habe einen echten geflochtenen Eichenkranz aus der Hasenheide zusammen mit einer Medaille aus Porzellan bekommen, doch beides bei der Rückfahrt im Taxi vergessen und nie wieder gesehen. Trotzdem war es ein rundum tolles Turnfest, mit gutem Wetter bis zum Schluss. Erst nach dem abschließenden Festumzug begann ein heftiges Unwetter.

Wir haben nachgerechnet, haben Sie an alle Ihre zwölf Turnfeste so lebendige Erinnerungen? Nein, Berlin 1968 war schon besonders, weil es auch mein erstes großes Deutsches Turnfest war. Es war auch Ihr erster großer Titel, später folgten zahlreiche Deutsche Meisterschaften, Sie wurden Europa- und Weltmeister, gewannen 1976 in Montreal am Reck Bronze bei den Olympischen Spielen. Welchen Stellenwert hat da so ein Turnfest?

Ich war 1973 und 1978 in Stuttgart und Hannover noch zwei Mal Turnfestsieger, habe den Mehrkampf und einzelne Geräte gewonnen. Jedes Jahr finden Deutsche Meisterschaften statt, aber ich habe bei Turnfesten festgestellt, dass dort ein wirklich fachkundiges Publikum zusammen kommt - und zwar nicht nur ein paar Leute, sondern tausende. Wir haben dort in riesigen Messehallen vor bis zu 5.000 Leuten geturnt. In den Jahren dazwischen waren wir stets in kleineren Hallen vor weniger Zuschauern. Bei Turnfesten freut man sich, vor fachkundigen und begeisterungsfähigen Zuschauern um Titel kämpfen zu dürfen. Das hat mich immer begeistert. Also waren die Turnfeste für Sie stets besondere Höhepunkte?

Es geht auch um das Zusammensein mit anderen Turnern, die gleiche Interessen verfolgen und mit denen man gemütlich beisammen sein und feiern kann. Das hat mir immer besonders gut am Turnfest gefallen: alte Freunde wiederzutreffen, neue Freunde kennenzulernen. Deshalb habe ich ja auch alle mitgemacht. (lacht)

Wie würden Sie das Turnfest charakterisieren? Es ist eine Großveranstaltung, die die Traditionen des Turnens pflegt, wobei auch eine Leistungsschau zu sehen ist. Es ist zugleich Weiter- und Fortbildung für Interessierte. Aber auch eine Messe gehört zum Turnfest, Gerätehersteller und Bekleidungsunternehmen präsentieren sich. Wer Interesse an der Entwicklung und der Zukunft des Turnens hat, muss eigentlich dabei sein. Es nehmen bis zu 100.000 Menschen teil, tausende Helfer sind im Einsatz und verschiedenste Sportarten sind zu sehen. Da denkt man sofort an Olympische Spiele. Am Ende ist es ein kleines Olympia. Thomas Bach (der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, d. Red.) sagt immer: Das Herz von Olympia ist das Olympische Dorf. Und das Herz des Turnens ist dann eben die Stadt, in der das Deutsche Turnfest ausgetragen wird. Ich glaube, wenn sie in dieser Woche durch Berlin gehen, werden die Einwohner spüren, dass da was ist, wo man Leute mit besonderer Kleidung sieht, so ähnlich wie beim Evangelischen Kirchentag. Was dort die orangefarbenen Schals waren, werden nun die Trainingsanzüge sein.

Beim Turnfest denkt man immer zuerst ans klassische Gerätturnen ... Der Spitzensport ist beim Turnfest ja nur ein geringer Teil. Es gibt viel mehr breitensportliche Veranstaltungen, die allerdings auch mit Wettkampfcharakter versehen sind. In der Rhythmischen Sportgymnastik, beim Trampolin, Korbball, Prellball, Faustball oder heutzutage sogar Indiaca; Federball mit der offenen Hand, und vieles mehr. Was mir vor ein paar Jahren zum Beispiel sehr gut gefallen hat, das war so eine Art Medizinballweitwurf. Das wurde so ähnlich wie American Football gespielt, wobei man versucht hat, die gegnerische Mannschaft mit geschleuderten Medizinbällen aus dem Feld zu "treiben". Es war interessant, zu sehen, wie so ein Spiel, das mir bis dahin unbekannt war, abläuft, und es hat mich immer beeindruckt, was es alles gibt. Haben Sie sich auch in anderen Sportarten versucht? Ja, 1983 und 1987 habe ich beim sogenannten Wahlvierkampf, bei dem man aus unterschiedlichen Sportarten vier Disziplinen wählen kann, nur geturnt, da wurde ich Erster und Zweiter. 1990 habe ich dann aber auch zwei Disziplinen aus der Leichtathletik gewählt. Danach hat mich mein Spartenleiter angerufen und gefragt: 'Sag mal, hast du gar nicht mitgemacht?' Er habe mich nicht in den Ergebnislisten gefunden. Als ich sagte, dass ich 42. geworden bin, meinte er nur: 'Ja, so weit unten hab ich gar nicht geguckt.' Da war ich eben eher Breitensportler und stellte fest, dass ich außerhalb des Turnens nur Durchschnitt war.

Da war ich sogar in einem Hotel untergebracht. Ich arbeitete bereits für eine Sportartikelfirma, die damals auch Turnbekleidung hergestellt und vertrieben hat. Ich bin mit einem Auto voller Trainingsanzüge und Turnhosen nach Berlin gefahren, damals ja noch auf den holprigen Straßen der DDR-Autobahn, und habe die Ausrüstung für die Turner geliefert. Und 2005, beim letzten Turnfest in Berlin, in welcher Rolle waren Sie dort dabei? Da saß ich schon im Deutschen Bundestag und war Vizepräsident Leistungssport beim Deutschen Turner-Bund und eigentlich nur interessierter Zuschauer. Ich weiß noch, dass ich einen Bandscheibenvorfall erlitten hatte, der mich die ganze Zeit gequält hat. Mit furchtbaren Schmerzen wusste ich nachts manchmal nicht, wie ich schmerzfrei liegen sollte. Aber in der Turnerszene sind Sie ja gut bekannt. Kam da niemand und hat gefragt, ob Sie noch mal ans Reck gehen? Klar, aber das war eher gut für den Rücken, der wurde gestreckt und gedehnt. Bloß die Landung war nicht so spaßig.

Inwiefern sind Sie in diesem Jahr involviert? Ich habe mir vorgenommen, an fast allen Tagen da zu sein und werde mir sowohl im Spitzen- als auch im Breitensport einige Wettkämpfe anschauen. Turnwettkämpfe liegen bei mir natürlich ganz vorne, aber ich werde mir auch die Stadiongala anschauen. Wobei ich weder eine Eintrittskarte noch einen Parkplatz benötige, weil ich, wie schon 2005 in Berlin, vorhabe, mit einem Fallschirm im Stadion zu landen. Zudem habe ich einige Vereine aus meinem Wahlkreis und die Badische Sportjugend in den Bundestag eingeladen. Und wenn Sie noch mal jemand ans Reck bittet? Ein Doppelsalto geht schon noch, oder ein Schraubensalto. Das ist kein Problem. Ich trainiere noch zwei Mal die Woche. Für mich zählt das Prinzip von Juvenal: In einem gesunden Körper sei ein gesunder Geist. In den eineinhalb bis zwei Stunden Training setze ich mich dann aufs Fahrradergometer oder laufe im Wald, mache etwas Krafttraining und versuche mir an der Reckstange, meine Hornhaut an der Hand zu erhalten. Also wenn nächste Woche mal ein Gerät frei ist, hänge ich mich dran. Die Sportsachen hab ich dabei.

