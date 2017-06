Beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin hat Lukas Dauser erstmals den Titel im Mehrkampf geholt. Der 23-Jährige Wahlberliner gewann am Montag vor Lokalmatador Philipp Herder und dem Chemnitzer Ivan Rittschik.

Trotz Patzern am Pauschenpferd und am Reck setzte sich Dauser vor 6.000 Zuschauern mit 81,75 Punkten durch. Er startete mit einer starken Bodenübung und übernahm die Führung. Am Pauschenpferd indes leistete er sich einen Absitzer auf dem Gerät uns stürzte zwischenzeitlich bis auf den achten Platz ab.

Aber an seinem Spezialgerät Barren konnte Dauser wieder aufholen. In Gefahr geriet sein Erfolg am Ende, als Dauser seinen Reckabgang nicht perfekt stehen konnte. Die Winzigkeit von 0,05 Punkten brachte ihn dann aber doch ans Ziel. Der Sportsoldat lebt seit und trainiert seit 2012 in der Hauptstadt, startet jedoch für den TSV Unterhaching.