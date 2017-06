Das 35. Internationale Deutsche Turnfest feiert am Dienstagabend mit der Stadiongala seinen Höhepunkt. Das Motto in diesem Jahr: "Turner on Tour - Sightseeing in Berlin". Bei der Show im Olympiastadion werden rund 6.000 Sportler auftreten. Mehr als 60.000 Zuschauer werden erwartet, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel.