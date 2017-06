Neun Monate nach seinem Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro wird Kunstturner Andreas Toba am Samstag in Berlin sein Comeback am Pauschenpferd geben. Toba zeigt seine Übung am Abend während der Turnfest-Eröffnungsfeier am Brandenburger Tor.

Er freue sich, endlich wieder öffentlich turnen zu können, sagte der deutsche Mehrkampfmeister am Freitag im rbb. Zugleich sei er aber auch traurig, dass er in Berlin noch nicht bei den Meisterschaften starten könne. Erst in zwei Wochen werde er wieder an Wettkämpfen teilnehmen können. Der neue Mehrkampfmeister wird am Pfingstmontag in der Max-Schmeling-Halle ermittelt.

In Rio hatte sich Toba im Team-Wettbewerb schon bei seiner Boden-Übung das Kreuzband gerissen. Trotzdem trat der "Hero de Janeiro" unter Schmerzen noch am nächsten Gerät, dem Pauschenpferd, an, stand dabei sogar den Abgang – und ermöglichte so der deutschen Mannschaft den Einzug ins Finale.