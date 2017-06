Audio: Inforadio | 03.06.2017 | Dennis Wiese

Exotische Sportarten auf dem Turnfest - Lust auf Indiaca, Rope Skipping oder Korfball?

04.06.17 | 09:58 Uhr

Reck, Barren, Bodenturnen - die meisten Sportarten auf dem Turnfest sind aus dem Schulunterricht bekannt. Aber es gibt auch echte Sport-Exoten zu entdecken. Dennis Wiese ist in Berlin und Brandenburg auf Entdeckungsreise gegangen.



1. Indiaca

Das klingt genauso exotisch wie extravagant, ein bisschen nach Cocktail. In einer Schul-Turnhalle in Schöneberg kann man sich ein Bild von dieser Sportart machen. Sieben Hobby-Sportler sind in bunten T-Shirts und kurzen Hosen unterwegs und schlagen mit den Händen das Spielgerät übers Netz: die Indiaca. Ein handtellergroßer flacher Gummiball mit drei bis vier Federn und ganz besonderen Flugeigenschaften, die man trainieren muss, sagt Thomas Prengel. Er ist im wahren Leben Schriftsteller und immer montags Übungsleiter beim SSL Vorspiel, einem schwul-lesbischen Verein aus Schöneberg. Das Spielfeld wird durch ein Netz in zwei Hälften geteilt – es sieht ein bisschen nach Volleyball aus, ein bisschen nach Badminton. Die Herren-Gruppe ist bunt gemischt: von Mitte 20 bis Anfang 70 ist alles dabei. Beim Punktezählen geht es nicht ganz so akribisch zu. Der rot-gelbe Federball fliegt gemütlich und im hohen Bogen durch die Halle. Deutlich langsamer als etwa beim Volleyball. Es geht um den Spaß an der Bewegung, nicht um sportliche Höchstleistungen.

Indiaca-Training beim SSL Vorspiel

In Nord- und Süddeutschland werden regelmäßig Meisterschaften ausgetragen, seit 16 Jahren gibt es gar eine Indiaca-WM. Berlin aber ist ein weißer Fleck auf der Landkarte. Nur die Gruppe vom SSL Vorspiel bietet den Sport an, der auf die Ureinwohner Südamerikas zurückgeht. Vielleicht sorgt das Turnfest ja nun für einen kleinen Indiaca-Boom in der Hauptstadt.



Indiaca beim Internationalen Deutschen Turnfest:

Sonntag, 4.6.-Dienstag, 6.6. 10-18 Uhr, Carl-von-Ossietzky-Schule, Blücherstraße 46.

2. Rhönrad

Eine Schulturnhalle in Neukölln: Sprossenwände und Basketballkörbe, die Standard-Ausstattung. Doch dann kommen die Rhönräder. Sie sind rund 50 Kilogramm schwer und aus purem Stahl. Zwei Reifen, die durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind. In jedem Rad feilt ein Turner an seinen Übungen, so wie Torsten Conrad. "Je besser man wird, desto eher spürt man, dass es auch mal gefährlich werden kann. Das gibt natürlich einen gewissen Kick." Turnen als Aufputschmittel. Bei manchen Übungen verbiegen sich die Sportler im Rad, bei anderen schwingen sie sich auf in den Stütz, um sich dann aus zwei Metern Höhe spektakulär mit dem Rad abzurollen. Die Gruppe der zwölf Hobby-Turner beim Training des TuS Neukölln ist bunt gemischt. Neben dem 43-jährigen Torsten bewegen vor allem junge Frauen vom Teeniealter bis Mitte 30 die schweren Rädern. Nesthäkchen ist die 5-jährige Kaylinn. Sie hat sich bei ihrer Oma alles abgeguckt und weiß, worauf es ankommt. Die Haltung ist perfekt, das Rad in der Kindergröße rollt gleichmäßig über den Hallenboden. Auf die Gewichtsverlagerung kommt es dabei an, erklärt Trainerin Janina Lates. "Man macht einen Arm krumm, damit sich das Rad in die gewünschte Richtung bewegt."

Rhönrad beim TuS Neukölln; Foto: radioBERLIN/Dennis Wiese

In den 1920ern wurde die Turnvariante in der bayerischen Rhön erfunden. Zunächst beliebt bei Showvorführungen, gibt es seit den 90ern internationale Meisterschaften - die Nachfrage im Neuköllner Verein steigt.

3. Rope Skipping

Die Seile prasseln auf den Boden und erzeugen ein Geräusch wie Hagelkörner: Rund 60 Kinder und Jugendliche aus Beelitz springen über ihre Kunststoffseile – mal ganz klassisch mit den Füßen, mal besonders akrobatisch per Handstand oder aus dem Sitzen mit dem Hinterteil. Schnell wird klar: hier wird richtig Sport gemacht. "Rope Skipping ist viel mehr als nur Seilchen hopsen: Koordination, Kraft und Ausdauer sind gefragt. Es ist auch schön, im Team zu springen", erklärt Trainerin Luisa Kramer. Das Team ist im Berliner Speckgürtel zu Hause, die "Burning Ropes" – die brennenden Seile - kommen aus Beelitz. Sogar einen Vize-Weltmeister-Titel haben sie schon geholt. Die Mädels sind dabei klar in der Überzahl. Lea hat eine einfache Erklärung dafür, warum gerade mal zwei Jungs in der Gruppe sind. Die denken, dass Fußball cooler ist und Rope Skipping Mädchensport ist. Jungs haben auch Angst, dass sie alleine sind und sich blamieren, erzählt Lea.

Die "Burning Ropes" aus Beelitz haben schon einen Vize-Weltmeistertitel geholt

Dabei blamiert sich hier keiner. Und abwechslungsreich ist Rope Skipping auch. Neben dem Einzelspringen gibt es das sogenannte Double Dutch. Zwei lange Seile werden von außen geschwungen, in der Mitte fliegen zwei Sportler akrobatisch drüber. Und dann ist da noch die besonders schnelle Variante: Speed Rope Skipping. Jasmin und die anderen springen dabei über ein Drahtseil. In einer festgelegten Zeit müssen sie das so oft wie möglich schaffen. 350 Sprünge in drei Minuten. Da verblasst selbst der legendäre Film-Boxer Rocky Balboa mit seinem extrem schnellen Seilspring-Training. Rope Skipping ist also nicht nur schnell und spektakulär. Sondern auch ein gutes Sportprogramm für die Sommerfigur. Rope Skipping beim Internationalen Deutschen Turnfest:

6.-9. Juni, 10-18 Uhr, Messe Berlin / Halle 1.1



4. Korfball

Korfball ist so exotisch, dass es in Berlin nicht mal einen eigenen Verein gibt, sondern nur eine Hochschulgruppe an der FU. Deren Trainer und Sportlehrer Joern Stoever hält den Hauptstadt-Korfball hoch. Korf ist holländisch und heißt Korb, erklärt Stoever. Denn auf einen Korb, besser auf zwei Körbe wird Korfball auch gespielt. Auf den ersten Blick erinnert die Trainingseinheit auf dem FU-Campus stark an Basketball, aber der Korb hängt einen halben Meter höher als der Basketballkorb, also bei 3,50 Meter, erklärt der Trainer. "Er hat kein Brett, steht also frei. Gespielt wird auf ein Handballfeld, das deutlich größer als beim Basketball ist."

Korfball kann man in Berlin nur an einer Hochschulgruppe der FU Berlin spielen

Und deshalb ist reichlich Bewegung unter den hohen, gelben Plastikkörben. Dribbeln oder laufen mit dem Ball ist nicht erlaubt. Und so ist das Leder, das mehr an einen Fußball als an einen Basketball erinnert, ständig in Bewegung. Die achtköpfige Gruppe ist bunt gemischt: Junge Studenten spielen zusammen mit der Generation Ü-50. Einer von ihnen ist Andreas. "Ich habe während meines Studiums immer wieder Korfball-Hochschulkurse besucht. Freunde von mir haben weitergespielt und irgendwann gefragt, ob ich mal wieder mitkommen will. Das habe ich gemacht und bin dabei geblieben", erzählt Andreas.



Der Hochschulsport ist auch für Nicht-Studenten geeignet. Und die Korfball-Teams sind sowieso immer gemischt – Männer und Frauen spielen zusammen - mit klaren, fairen Regeln. So dürfen Frauen nur von Frauen gedeckt werden und Männer von Männern, sagt Annalena. "Wenn ich einen Zwei-Meter-Hünen decken sollte, wäre das etwas schwierig." Die Korfballerin ist erst seit wenigen Wochen dabei und mischt doch schon voll mit. Denn das ist ein weiterer Korfball-Vorteil: Rennen und werfen - das macht Spaß und ist leicht zu erlernen. Und vielleicht schafft es Korfball genau deshalb raus aus der Exoten-Sport-Nische. Korfball beim Internationalen Deutschen Turnfest:

4. - 8. Juni Pokalturniere in der Gretel-Bergmann-Halle, Rudolstädter Straße 77, 10713 Berlin Korfball beim Hochschulsport der FU Berlin