Wertungsmusizieren beim Turnfest - Taktgefühl statt akrobatischer Gelenkigkeit gefordert

05.06.17 | 12:08 Uhr

Hunderttausend Sportbegeisterte verwandeln Berlin aktuell in eine überdimensionale Trainings- und Wettkampfstätte. Beim Turnfest in Berlin gibt es aber auch Disziplinen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Sport zu tun haben. Von Stephanie Baczyk

Hans-Werner Schmidt dreht sich noch einmal um. Den Blick auf das Publikum gerichtet, steht er dort auf seinem Dirigenten-Podest, in dem 50er-Jahre-Konzertsaal der Universität der Künste in Berlin. Er wartet. "Wahrscheinlich nehmen wir gleich noch mal einen kleinen Jägermeister", hatte er vor dem Auftritt mit einem Augenzwinkern gesagt – nur dafür ist es jetzt zu spät. Schmidts Orchester ist bereit loszulegen. Dann endlich hebt ein Jury-Mitglied die Hand: Musik, bitte.

Hans-Werner Schmidt - weiße Hose, weiße Bluse, dunkelblaue Weste – dirigiert und gestikuliert. Er weiß, die drei Juroren hören jetzt ganz genau zu und werden sein Bremer Spielleute-Orchester "Da Capo" nach dem Vorspielen beurteilen. Darum geht es beim Wertungsmusizieren, das Teil des Internationalen Deutschen Turnfestes ist. "Wir sind natürlich angespannt, haben Lampenfieber", verrät Schmidt und lächelt dabei. "Wir bereiten uns vor und hoffen, dass das, was wir machen gut klingt und die Wertungsrichter überzeugt."

"Turnermusiker sind keine Eintagsfliege!"

So weit, so verständlich. Aber wie passt das Wertungsmusizieren zum Turnfest? "Das fragen sich tatsächlich viele Leute", sagt Raik Wehner vom Deutschen Turner-Bund (DTB) und lacht. "Die Turnermusiker sind ein ganz alter Bestandteil der Turnerbewegung. Schon als Friedrich Ludwig Jahn mit seinen Turnern auf die Wiesen zog, waren immer Spielleute dabei. Mit Flöten, Pfeifen und Trommeln. Das hier ist also keine Eintagsfliege oder Modeerscheinung."

Wertungsspielen als Bestandsaufnahme

In der Satzung des DTB ist das Musik- und Spielmannswesen fest verankert. Raik Wehner kümmert sich während des Fests um die Teilnehmer. 40 Ensemble sind das. "1987 in Berlin waren 5.000 Turnermusiker da", erinnert er sich. "Die Zahlen erreichen wir jetzt leider nicht mehr. Es ist über die Jahre etwas mühsam geworden, die Orchester zu motivieren. Das mag finanzielle Gründe haben oder mit Urlaub zusammenhängen. Aber die, die hier sind, haben Spaß daran." Spaß haben auch diejenigen, die an diesem verregneten Montag in die Universität der Künste in Berlin gekommen sind, um zuzuhören. Neben Spielleute-Orchestern und Spielmannszügen präsentieren sich auch Blas-Kapellen oder Big Bands auf der Bühne des Konzertsaals. Für sie ist es die perfekte Gelegenheit, an musikalischen Mängeln zu arbeiten. Für die Besucher ist es eine Art kostenloses Konzert.

Der sportliche Gedanke ist da

"Wir können uns meistens keine professionellen Lehrer leisten, insofern ist so ein Wertungsspielen für uns auch einfach eine Bestandsaufnahme", sagt Hans-Werner Schmidt. "Um zu gucken, wo wir noch etwas tun müssen und was wir verbessern können." Es geht mitunter um die Sauberkeit der gespielten Töne oder das Zusammenspiel der einzelnen Instrumente. Eines ist dem Dirigenten dann aber doch wichtig. "Es ist ein Wettkampf, ganz klar. Man kann Sieger in seiner Klasse werden und das ist einmalig", sagt er. "Wobei niemand ganz hinten landen kann. Die ersten Plätze werden vergeben, alle anderen bekommen eine Urkunde. Das finde ich eigentlich auch besser, denn so gibt es keine Verlierer." Auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, beim Wertungsmusizieren spielt der sportliche Gedanke durchaus eine Rolle.

