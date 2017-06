Do 08.06.2017 | 22:15 | Stilbruch

- 'Überbitten' - die Lebensmitschrift von Deborah Feldman

Ihr Buch über ihr Leben in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York wurde zum Millionen-Bestseller. Seit gut zwei Jahren lebt die Schriftstellerin Deborah Feldman mit ihrem Sohn in Berlin. In ihrem neuen Buch erzählt sie nun von der Suche nach ihren jüdischen Wurzeln - hier in Deutschland.

Früher hieß Deborah Feldman Sorah. Damals ist alles, was ihr gefällt, Sünde. Sie lernt heimlich Englisch, liest nicht-religiöse Bücher und studiert sogar. Nach außen ist sie Sorah, spricht jiddisch und lebt abgeschirmt in der ultraorthodoxen Gemeinde der Satmarer in Williamsburg bei New York. Die Kleidung züchtig blickdicht, je älter sie wird, desto strenger die Vorschriften.



Deborah Feldman, Autorin

"Es ist ein sehr beschränktes Leben. Da darf man keine Bücher lesen, kein Fernsehen gucken, keine Musik hören, kein Sport treiben, keine Zeitungen, kein Radio. Es bezieht sich alles auf die jüdischen Gesetze und Traditionen und Gebet."



Von diesem Leben und ihrer Hochzeit erzählt sie in ihrem ersten Buch "Unorthodox". Mit 19 wird ihre Ehe arrangiert.



Buch secession-verlag.com - "Überbitten" Von Deborah Feldman

704 Seiten, gebunden

Verlag: Secession Verlag für Literatur

ISBN: 978-3906910000

Preis: 28 Euro

Erscheinungsdatum: 29.05.2017

Deborah Feldman, Autorin

"Ich habe da jemanden geheiratet, den ich sieben Monate vorher nur für 30 Minuten kennengelernt habe, was aber ganz normal ist in der Gemeinde. Ich habe dann gehofft, dass es eine Art Happy-Ending ist. Ist allerdings nicht so gelaufen."



In der Hochzeitsnacht werden ihr die Haare geschoren, fortan muss sie Perücke tragen und ist: unglücklich. Vor acht Jahren dann nimmt Deborah all ihren Mut zusammen und flieht mit ihrem damals dreijährigen Sohn. Er gibt ihr die Kraft dazu - und das Schreiben. Ihr Buch über ihr altes Leben und den Ausstieg wird ein Bestseller. Doch ihre Familie bedroht sie. Seit gut zwei Jahren lebt sie nun in Berlin. Ausgerechnet in dem Land, das für die Satmarer der "Ursprung des Bösen" ist.



Deborah Feldman, Autorin

"Diese Gemeinschaft wurde von Holocaust-Überlebenden gegründet, die hatten alle riesen Schuldkomplexe, dass sie den Krieg überlebt haben. Das haben sie auf ihre Kinder und Enkel übertragen. Ich bin natürlich auch mit dieser großen Angst und dem Schuldkomplex aufgewachsen. Und die glaubten, die Juden existieren, um den Hass der anderen anzuziehen. Und die anderen existieren nur, um die Juden zu hassen. Und so hat man das Gefühl, in der Gemeinschaft existiert die einzige Sicherheit und alles andere ist bedrohlich und so bleibt man auch drin."



In ihrem neuen Buch "Überbitten" beschreibt sie nun den schwierigen Prozess der Versöhnung mit ihrer Geschichte, ihrer Herkunft. Schon als Kind kopiert sie heimlich die Dokumente der Großeltern. So findet sie das Foto der Oma, wie sie aus Bergen-Belsen befreit wird. Ein Tabu-Thema, denn die gesamte Familie der Großmutter ist in Auschwitz ermordet worden.



Später, als Deborah die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, helfen ihr die alten Kopien. Ihr Urgroßvater ist in München geboren und hat dort studiert. Für Deborah ist deshalb klar, dass sie die deutsche Staatbürgerschaft bekommt. Aber dann wird ihr Antrag abgelehnt.



Deborah Feldman, Autorin

"Ich glaube nicht, dass jemand mich persönlich abgelehnt hat, aber das System hat mich natürlich abgelehnt. Das System hat versucht, mich rauszuspeien. Sagt man das so? Das war zuerst natürlich sehr schmerzhaft, weil man hat erst das Gefühl, also nichts hat sich geändert. Menschen wie ich werden immer noch sozusagen abgelehnt. Das ist keine rationale Überzeugung, aber das ist eine körperliche, eine emotionale."



Erst dann findet sie heraus, dass ihr Urgroßvater zwar in München geboren ist, aber Pole war. 1929 wollte auch er Deutscher werden. Vergeblich.



Lesung babylonberlin.de - Buchvorstellung 14.06.2017 (19:30 Uhr)



Kino Babylon

Rosa-Luxemburg-Straße 30

10178 Berlin-Mitte



Eintritt:

12 Euro

Deborah Feldman, Autorin

"Die haben natürlich gesagt, dass er das deutsche Volk mit seiner giftigen 'Rasse' - kann man sagen? - beschmutzen würde. Also, die hatten Angst, dass sein Einfluss, dass er die deutsche Kultur und das deutsche Volk verunreinigen könnte."

Ihr Urgroßvater flieht 1938 nach England. Das Unrecht, das ihm widerfahren ist, will Deborah irgendwie korrigieren. Deshalb legt sie Widerspruch ein gegen die Ablehnung ihrer deutschen Staatsangehörigkeit. Zeitgleich wachsen ihre Zweifel: zu oft begegnet sie alten Vorurteilen.



Deborah Feldman, Autorin

"Es kann sein, dass ich sensibilisiert bin. Ich habe jüdische Freunde, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und die sind überrascht, wieviel Antisemitismus ich in so wenig Zeit erlebt habe. Weil die sagen, ich bin doch jüdisch, ich bin doch hier aufgewachsen und ich habe nicht so viel erlebt. Und das liegt daran, dass sie besser ihre Identität verstecken können, die haben gelernt, das zu verstecken, das privat zu halten. Und das habe ich nicht gelernt in Amerika."



Wie sehr sie um ihre Identität, ihr Selbstwertgefühl und Glück ringt, erzählt sie in ihrem Buch. Es ist ein politisches und sehr privates Buch. Am 15. Juni erhält sie nun die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber das ist kein Happy End, sagt sie, denn das Leben geht weiter.