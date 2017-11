rbb Bild: rbb

So 19.11.2017 | 22:25 | Stilbruch

- "Inschallah" - Doku über einen Neuköllner Imam

Mohammed Taha Sabri ist Imam in einer Neuköllner Moschee. Natürlich kämpft auch er mit Vorurteilen: Was passiert in den Hinterzimmern seines Gotteshauses? Was wird da gepredigt? Der Dokumentarfilm "Inschallah" zeigt einen Imam, der sich bemüht Brücken zu schlagen und zwischen den Menschen und Kulturen zu vermitteln.

So nah ist man einem Imam noch selten gekommen. Der Film "Inschallah" blickt hinter die Kulissen der Dar-Assalam-Moschee in Neukölln. Ihr Oberhaupt predigt in der Öffentlichkeit gegen Terror und kämpft mit Allah fürs deutsche Grundgesetz. Mohamed Taha Sabri, Imam

"Der Mensch, der im Namen der Religion so schlimme Taten begeht, steht entgegengesetzt zum Herrn, Allah. Und deshalb steht im deutschen Grundgesetz: dass die Würde des Menschen unantastbar ist." Mohamed Taha Sabri nennt seine Moschee eine "Begegnungsstätte" für alle. Zum Imam wurde er erst in Deutschland. Vor fast 30 Jahren kam er als politischer Flüchtling aus Tunesien – und wurde erst einmal Gastarbeiter bei Daimler-Benz. Mohamed Taha Sabri, Imam

"Diese Liebe zu Deutschland, diese Zugehörigkeit zu Deutschland und dass ich ein Teil von Deutschland bin – dies hat in der damaligen Zeit angefangen zu wachsen."

Film 3sat.de - "Inschallah. Zwischen den Kulturen - ein Imam in Berlin" Regie: Antje Kruska und Judith Keil

Produktionsland: Deutschland

Genre: Dokumentation

Produktionsjahr: 2017

Länge: 91 Minuten

Erstausstrahlung: 25.09.2017, 3sat





Jetzt kommt der außergewöhnliche Dokumentarfilm ins Kino: Die beiden Berliner Filmemacherinnen begleiteten den Imam anderthalb Jahre lang und durften sein Tun unzensiert beobachten. Antje Kruska, Regisseurin

"Alles, was im Kopf hat: darf man dem Imam die Hand geben? – das wurde von Sekunde eins an ausgehebelt. Wir haben uns wirklich sehr frei bewegt." Judith Keil, Regisseurin

"Er hat am Anfang zu uns gesagt: In erster Linie bin ich Eheberater. Dass er eine therapeutische Funktion hat und dass viele mit ihm seine privaten Nöte aushandeln, das hat uns natürlich total interessiert." Da ist zum Beispiel die Frau, die sich scheiden lassen will, aber sich nicht traut. Oder der junge Mann, der sich um einen Freund sorgt, der sich in eine ältere Deutsche verliebt hat. Filmszene aus "Inschallah"

"Ein Freund von mir ist 20 und hat eine Deutsche kennengelernt, die 36 ist. Er ist noch jung. Vielleicht ist es nur ein sexuelles Bedürfnis."

"Na und? Sex gehört zur Liebe. Wenn sie sich lieben, ist es kein Problem." Der Film lässt alle Seiten zu Wort kommen und gibt der Islamdebatte so ein menschliches Gesicht. Da sind auch die Ängste, die in deutschen Wohnzimmern und Kleingartenanlagen gehegt werden. In seinem Schrebergarten stellt sich Imam Sabri den kritischen Nachbarn. Filmszene aus "Inschallah"

"Hallo."

"Ich sag mir, wer hier 25 Jahre und noch länger in Deutschland ist, bei dem würde ich persönlich sagen: Kopftücher ab." Weil der Imam mit allen spricht und sich für Dialog stark macht, wird er im Herbst 2015 im Roten Rathaus ausgezeichnet. Welch eine Ehre: der Verdienstorden der Stadt Berlin, an der Seite von Künstlern wie Wim Wenders und Iris Berben. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Bald schrecken Schlagzeilen die Öffentlichkeit auf: Der Verfassungsschutz bezichtigt seine Moschee islamistischer Kontakte. Imam Sabri gibt sich schockiert. Ist er in Wirklichkeit ein Wolf im Schafspelz, der nach außen auf Versöhnung macht und im Inneren Terrorpredigern ein Forum bietet? Antje Kruska, Regisseurin

"Diese Schlagzeilen, die kamen, konnten wir gar nicht annehmen oder einordnen. Die haben bei uns nie einen Prozess des Zweifels ausgelöst, weil wir uns da schon sehr auf unsere Menschenkenntnis als langjährige Dokumentarfilmerinnen verlassen konnten." "Inschallah" zeichnet ein ganz bewusstes Gegenbild zu den Angstszenarien, die sich an die unbekannte Welt der deutschen Moscheen knüpfen. Man sollte sich das ungewöhnliche Portrait dieses Berliner Imams ansehen.