Auf Zahlenspiele will sich Umweltminister Jörg Vogelsänger nicht einlassen. Doch auch er muss zugeben: "Keiner konnte wissen, dass es solche Ausmaße annimmt." Diese Offenheit nimmt der Diskussion über weite Strecken die Schärfe und trägt zur sachlichen Kontroverse bei. Heiß her geht es trotzdem.

200 sollen es in Brandenburg sein, Bauern und Jäger sprechen an diesem Abend von wesentlich höheren Dunkelziffern: Sie gehen von 600 Tieren im Land aus.

"Vieles, was uns über den Wolf erzählt wurde, ist falsch. Er ist weder scheu, noch frisst er nur Schafe." Dirk Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg, wirft gleich zu Beginn des Antenne-Stammtischs in Drachhausen am Mittwochabend das Konfliktpotential beim Thema Wolf in den Ring: Er spricht von Verharmlosung. Hinter jedem Busch stehe inzwischen ein Wolf. Übertrieben gesagt.

Doch ohne Schutz wird es nicht gehen, der Wolf ist offenbar auf den Geschmack gekommen und "nimmt alles, was er kriegen kann", so Wellershoff. Wenn man sehe, wie zwölf Wölfe über Rinder und Pferde herfallen, dann müsse man sich schon fragen: "Wo leben wir denn hier?"

"Wir werden uns neu an den Wolf gewöhnen müssen", hält Christiane Schröder, die Geschäftsführerin des Naturschutzbundes Brandenburg (Nabu), dagegen. Sie wolle nicht, dass ganz Brandenburg mit Hochsicherheitszäunen in Weideparzellen unterteilt werde.

Jäger, Landwirte und Schafhalter nehmen ihm das jedoch nicht so recht ab. Besonders letztere verweisen auf enorme Aufwendungen an Geld und Zeit, um ihre Tiere zu schützen. Herdenschutzhunde würden zwar bezahlt, nicht aber deren Unterhalt. Der Wolfsbeauftragte des Bauernbundes Michelchen hat mal hochgerechnet, was das Einzäunen der Weiden für Mutterkühe in Brandenburg kosten würde: Er ist auf 40 Millionen Euro gekommen.

Da langt die Diskussion dann endlich bei dem Problemwolf an, der "entnommen" werden soll - was im Klartext auf Abschießen hinausläuft. Für die Jäger stellt allein schon die hohe Zahl der Wölfe ein Problem dar, Dirk-Henner Wellershoff meint: "Der Schaden bestimmt die Höhe der Wolfspopulation." Dagegen sieht der Minister eher in einem Tier, das ungerührt durch eine Ortschaft läuft, ein Problem. Für deren Abschuss will er die Jäger gewinnen.

Einigkeit herrscht am Ende darüber, dass möglichst schnell eine neue Wolfsverordnung gebraucht wird. Sie soll klar stellen, was an Schutzmaßnahmen verlangt und wie diese finanziell unterstützt werden sollen.

"Das wird in den Haushaltsberatungen der nächsten Jahre eine Rolle spielen", kündigt Minister Vogelsänger an und verkauft stolz "seinen Erfolg" bei der Beratung der Umweltminister kürzlich. Das Thema sei auf offene Ohren gestoßen; auch auf Bundesebene werde man in die Kasse greifen müssen.

"Der Wolf ist in Deutschland angekommen, wir werden lernen müssen, mit ihm auszukommen", bilanziert Vogelsänger. Auch wenn das ganz sicher nicht allen schmeckt.