Die Cottbuser Oberkirche St. Nikolai ist an diesem Montag sehr gut gefüllt gefüllt. Das Gotteshaus ist großzügig mit blauem Rittersporn geschmückt. Neben dem Sarg ein Bild des Grafen, am Eingang das Kondolenzbuch.

Unter den Trauergästen auch viele aus dem deutschen Adel, traditionell in eleganten Cutaways, dem festlichsten Tagesanzug. Sehr viel schlichter, natürlich, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch. Alle, die in der altehrwürdigen evangelischen Kirche Platz genommen haben, haben ihre ganz eigenen Erinnerungen an Hermann Graf von Pückler. Einer von ihnen ist Gert Streidt, Direktor der Branitzer Pücklerstiftung. Zahlreiche Begegnungen hatte er mit dem Grafen. Pückler, so Streidt, habe den Geist des weltberühmten Gartenarchitekten, seines großen Urahns nach der Wende wieder nach Hause, nach Branitz gebracht. Der Graf hatte Teile des Familienbesitzes zurückgekauft und wieder instandgesetzt. Dem Nachfahren ist es zu verdanken, so Streidt, dass verloren gegangene Schätze wieder nach Branitz zurückgeholt werden konnten. Vor allem die große Pückler-Bibliothek, sie ist jetzt wieder im Schloss untergebracht, die wohl größte Leistung des Grafen.

Hermann Graf von Pückler ist 77 Jahre alt geworden, am 18. Mai starb er nach langer Krankheit in München. Bis zuletzt habe sich der Urgroßneffe, der unter anderem als Unternehmensberater gearbeitet hat, für Branitz, für den Erhalt des Andenkens an seinen Vorfahren engagiert, berichtet Gert Streidt von der Pückler-Stiftung. Immer wieder habe Pückler den Park interessant gemacht. Durch Feste für jedermann unter freiem Himmel, durch Gartenfestivals, durch Kahnfahrten auf den schmalen Fließen mitten durch den Park. Für Pückler haben sich mit dem Branitzer Park und dem Schloss vor allem viele Kindheitserinnerungen verbunden. In einem Gespräch mit dem rbb schwärmte er einmal von jener Zeit, als er als Kind mit einem Dreirad durch die Schlossräume gefahren ist. Dort, wo jetzt eine Ausstellung mit vielen Originalen an das Leben des Fürsten, seines Urgroßonkels, erinnert.

Am Montag haben viele in einer bewegenden Trauerfeier Abschied genommen von Hermann Graf von Pückler, der auch Mitglied des Johanniter-Ordens war. Weggefährten haben dem Grafen in der traditionellen langen schwarzen Robe des Verstorbenen gedacht. Im engsten Familienkreis ist Hermann Graf von Pückler nach der Trauerfeier in der Cottbuser Oberkirche auf einem privaten Famliengrab im Branitzer Park beerdigt worden.