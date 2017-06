Energiekonzern stellt sich für die Zukunft auf - LEAG plant Bau eines industriellen Großspeichers

08.06.17 | 15:19 Uhr

Der Energiekonzern LEAG will für die Zeit nach der Braunkohle gerüstet sein. Dafür soll in der Lausitz ein industrieller Großspeicher gebaut werden. Baubeginn ist voraussichtlich schon im kommenden Jahr. Von Andreas Rausch



Ostdeutschlands größter Energieversorger, der Konzern LEAG, will eine aktivere Rolle in der Energiewende übernehmen.



Wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte, soll an einem der brandenburgischen Kraftwerksstandorte, Jänschwalde oder Schwarze Pumpe, ein industrieller Großspeicher gebaut werden - zunächst mit 45 bis 50 Megawatt Leistung. Dieser soll Spitzenlasten auffangen, wenn zum Beispiel an sonnigen und windigen Tagen zuviel Strom im Netz ist und diese wieder einspeisen, sobald die Nachfrage steigt.



Die fehlende Speicherbarkeit in industriell nutzbarem Maßstab, verbunden mit einem relativ unflexiblen Stromnetz, gilt als zentrale Schwachstelle der deutschen Energiewende. Hier möchte LEAG künftig stärker mitmischen.

LEAG will Energiedrehkreuz aus der Lausitz machen

"Wir sehen hier eine Möglichkeit, uns mit unserem Knowhow stärker im Stromnetz der Zukunft engagieren zu können, zunächst auf Basis unseres Kerngeschäfts Braunkohle", sagte LEAG-Vorstandschef Helmar Rendez dem rbb.



Erst im März hatte die LEAG ein Revierkonzept vorgelegt, in dem das Unternehmen seine Braunkohlepläne für die nächsten 20 bis 30 Jahre darstellt. Jetzt wolle man stärker über diese Zeit hinaus denken. An dem Beispiel eines großen Batterieparks solle getestet werden, ob und wie die Digitalisierung vernetzter Stromsysteme funktionieren kann. Schon jetzt seien die LEAG-Kraftwerke technologisch in der Lage, innerhalb weniger Stunden bis zu 70 Prozent ihrer Leistung zu drosseln oder zu aktivieren - je nach Bedarf und Auslastung des Stromnetzes. Großspeicher könnten diese Flexibilität noch erweitern. Gemeinsam mit dem Partner Siemens soll dies ab dem kommenden Jahr aufgebaut werden.



Die LEAG ist mittlerweile Partner im Projekt WindNODE, einem Technologieprojekt zur intelligenten Energieversorgung im Nordosten Deutschlands. Hier probieren unterschiedliche Partner, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft, aus, wie die Energieversorgung und -verteilung in den nächsten Jahrzehnten aussehen kann.



Ziel des Energiekonzerns LEAG ist, ein Energiedrehkreuz Lausitz anzuschieben, das zum einen die Energieregion in Südbrandenburg und Nordsachsen über das Ende der Kohle erhalten und zum anderen Impulse in den gesamtdeutschen Energiemarkt senden könnte.



Energiespeicher als Schritt in die Zukunft

Der Schritt zum Großbatteriespeicher allerdings sei allerdings nur "ein Sahnehäubchen", wie LEAG-Chef Rendez einräumt. Kerngeschäft bleibe vorerst die Förderung und Verstromung von Braunkohle.



Zum Vergleich: Die LEAG besitzt einen Braunkohlekraftwerkspark mit rund 8000 MW Leistung, das Speicherprojekt umfasst lediglich 40 bis 50 MW. Über den Standort bewahrt die LEAG indes Stillschweigen – nur, dass er aufgrund eines frisch aufgelegten Förderprogramms in jedem Fall in Brandenburg liegen werde.



Es gilt als wahrscheinlich, dass der Batteriepark in Schwarze Pumpe entsteht. Das Kraftwerk dort ist das jüngste in der LEAG-Riege, Jänschwalde dagegen gilt als Auslaufmodell. Im kommenden Jahr und dann 2019 wird jeweils ein 500-MW-Block heruntergefahren und wandert in die politisch gewollte Sicherheitsreserve, damit verliert das Kraftwerk ein Drittel seiner Leistung.



Kein neuer Tagebau in Jänschwalde-Nord

Parallel hatte die LEAG im Frühjahr angekündigt, von den bisherigen Plänen für einen neuen Tagebau Jänschwalde-Nord abzurücken. Damit gilt das Ende des Braunkohlestandorts Jänschwalde als eingeläutet. Das Kraftwerk läuft bereits mehr als 40 Jahre und ist trotz vieler Modernisierungen der Oldie im Kraftwerkspark, zugleich gilt es als einer der Top-Umweltverschmutzer in Deutschland.



Die LEAG mit der tschechischen Muttergesellschaft EPH hatte im Oktober 2016 die Braunkohlesparte von Vattenfall übernommen. Das Unternehmen beschäftigt in der sächsisch-brandenburgischen Lausitz etwa 8.000 Mitarbeiter, zugleich zieht LEAG nach Unternehmensangaben etwa 12.000 indirekte Arbeitsplätze nach sich. Damit ist der Konzern größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber in Brandenburg. Zugleich ist er der größte Energieversorger Ostdeutschlands.