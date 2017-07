Die Polizei sagt: Nachdenken! Kann dieses Billig-Angebot tatsächlich seriös sein, kann Material so preiswert sein und kann ein Handwerker für so wenig Geld tatsächlich arbeiten? Finger weg, empfiehlt die Polizei.

Die stehen plötzlich vor ihrer Tür und bieten an, die Haustür schöner zu machen, Einfahrten zu asphaltieren, Dächer neu zu decken. Für wenig Geld. Am Ende werden da aus 100 Euro schnell mal 1.000 Euro.

Die Betrüger klingeln an Haustüren und sammeln Geld für einen angeblich guten Zweck. Mit gefälschten Ausweisen, von der Caritas zum Beispiel, wollen sie glaubhaft wirken. Das gelingt auch sehr oft.

Gewinne werden am Telefon angekündigt. In Preisausschreiben habe der Angerufene 50-tausend Euro gewonnen oder ein tolles Auto. Wer "seinen" Gewinn dann einlösen will, wird aufgefordert Gebühren auf ein ausländisches Konto zu überweisen.

Die Polizei sagt: Auch hier wieder nachdenken! Wer hat etwas zu verschenken, an welchem Preisausschreiben habe ich überhaupt teilgenommen, hier kann es sich nur um Betrügerei handeln.