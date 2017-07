Serie von Automatensprengungen - Geldautomat am Cottbuser Altmarkt gesprengt

26.07.17 | 11:07 Uhr

Einige Wochen war Ruhe - jetzt hat es wieder geknallt: An prominenter Stelle, direkt am historischen Altmarkt in Cottbus ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Anwohner wurden durch einen lauten Knall aufgeschreckt.



Mittwochmorgen, 3.43 Uhr - ein lauter Knall reißt die Anwohner des Cottbuser Altmarktes aus dem Schlaf. Im Eingangsbereich der Handwerkskammer ist ein Geldautomat der Sparkasse Cottbus gesprengt worden. Der eintreffenden Polizei bot sich ein Bild der Verwüstung.



Überfall "in der guten Stube"

Für Polizeisprecher Torsten Wendt ist die Dreistigkeit der Täter kaum zu überbieten. Galten solche Anschläge bisher Bankautomaten in kleineren Orten, fand der Überfall diesmal mitten in der guten Stube statt, so Wendt. Im Herzen von Cottbus, direkt am Altmarkt. Kurzzeitig musste in den Morgenstunden auch der Strassenbahnverkehr, der direkt am Tatort vorbeiführt, unterbrochen werden. Der Gehweg vor dem Sparkassen-Automaten ist abgesperrt worden.

Jetzt werden Zeugen befragt. Es muss geklärt werden, war es ein Täter oder waren es mehrere, sind sie mit einem Fahrzeug geflüchtet? Alles offene Fragen.



Täter auf der Flucht

Es muss alles sehr schnell gegangen sein. Nach dem Knall alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei. Als die eintrafen waren die Täter über alle Berge. Durch die Sprengung wurde der Eingangsbereich der Handwerkskammer verwüstet. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt übernommen. Es hatte im Oktober Sonderkommission "Fläming" gebildet, nachdem es in der Vergangenheit landesweit immer wieder zu Sprengungen und Überfällen auf Geldautomaten gekommen war. Die Soko hat jetzt auch in Cottbus die Ermittlungen aufgenommen.

Ob die Täter Geld erbeutet haben, darüber gibt es derzeit keine Informationen. Sendung: Antenne Brandenburg, 26.07.2017, 5.30 Uhr