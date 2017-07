Pilotanlage in Guben interessiert die Welt

Guben könnte Geschichte schreiben. Die Frima Global Ener Tec macht aus Müll erst Öl und Gas, dann schließlich Strom. Dabei fällt noch nicht mal giftiges, klimaschädliches Kohlendioxid an. Das hat sich rumgesprochen - bis nach China. Von Anja Kabisch

Der Müll, den der chinesische Wirtschaftsberater in Guben zu sehen bekommt, ist noch nicht einmal hausgemacht. Der kommt aus London. Denn auch die Engländer wollen derzeit wissen, wie das klappt mit der patentierten Gubener Müllverstromung - einem Verfahren, das die Firma Global Ener Tec entwickelt hat. Das Prinzip klingt simpel: Der Müll wird nicht verbrannt, nur auf 500 Grad Celsius erhitzt. Allein dieser Vorgang sorgt dafür, dass sich der Abfall in Kleinteile zerlegt. Die dabei freiwerdenden Giftstoffe greifen Katalysatoren ab und machen den Vorgang schließlich schadstoffarm.

Südafrika, Katar, Jordanien, Botswana oder die Vereinigten Arbaischen Emirate rennen den Gubenern derzeit buchstäblich die Tür ein. Das Interesse in Deutschland hingegen tendiert gegen Null.



Einzig Thüringen baut eine Anlage nach dem Patent des Gubener Vorbilds. Hauptsächlich tonnenweise Altreifen sollen in Thüringen verarbeitet werden. Den Grund für die Zurückhaltung im Umgang mit der neuen Technologie vermutet Firmenberater Jürgen Hogreve in der Tatsache, dass es viele Müllverbrennungsanlagen alter Bauart gibt. Die müssen erst einmal ihr Geld einfahren, bevor sie abgeschrieben und durch neue, hochmoderne Technik ersetzt werden können.