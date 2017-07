Audio: Antenne Brandenburg | 04.04.2017 | Michael Lietz | Bild: rbb/Fred Pilarski

Rekonstruktion aus Anlass des Lutherjahres - Frankfurter Marienkirch-Altar wieder fast komplett

04.04.17 | 15:32 Uhr

Der Marienkirch-Altar in Frankfurt - einer der größten Norddeutschlands - hat den Krieg eingemauert überstanden. Die hochaufragende Verzierung wurde abgebaut, blieb seitdem in den Depots. Nun ist die Rekonstruktion beendet und beide Teile werden vereint.



Wie rohe Eier sind die 54 Einzelteile in Luftpolsterfolie verpackt. Ein vor-österliches Geschenk aus aus dem Landesdenkmalamt in Wünsdorf. Die Restauratoren bringen nach Frankfurt zurück, was hier seit 1944 nicht mehr zu sehen war. Es ist die Bekrönung des Altars, der einst in der Marienkirche stand.



Herausragendes Kirchenrelikt aus dem Mittelalter

Für die Christen der Stadt ist dieser Tag ein ganz besonderer. Durch die Wiederherstellung des Altars werden Wunden geschlossen, die der Zweite Weltkrieg gerissen hat. Die Denkmalschützerin Dorothee Schmidt-Breitung hält Altar und Gesprenge für ein kunsthistorisch überaus wertvolles Objekt: "Wir wissen, dies ist natürlich ein mittelalterlich herausragendes Ausstattungsobjekt. Es ist qualitativ unglaublich versiert gearbeitet. Und es ist unglaublich wertvoll." Sie habe für die Neuvergoldungen allein im Wert von 4.000 Euro Gold bestellt.

Mehr als sieben Meter hoch und 13 Meter breit sind die filigranen Holzarbeiten, die in den kommenden Wochen wieder über dem dreiflügeligen Altar angebracht werden. Das Gesprenge lagerte nach dem Krieg in verschiedenen Depots, über die Hälfte ging in den Jahrzehnten verloren, ein kleiner Teil wurde bereits zu DDR-Zeiten restauriert, der große Rest in den letzten beiden Jahren.



Anfang Mai wird der komplette Altar, der nicht mehr in der Marien- sondern in der nahen Gertraudenkirche steht, wieder komplett zu sehen sein. Die vergoldete Holzschnitzerei des mittelalterlichen Hochaltars war über ein Jahr lang im Landesdenkmalamt in Wünsdorf saniert worden. Er ist dann zentraler Teil einer Ausstellung zum Reformationsjahr. "Bürger-Pfarrrer-Professoren" heißt die Ausstellung. Sie soll Frankfurts Bedeutung für die Mark Brandenburg vor 500 Jahren verdeutlichen.



Bürger spenden für ihren Kirchenaltar

Mit einer groß angelegten Spendenaktion haben die Stadt Frankfurt (Oder) und die Evangelische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Sparkasse Oder-Spree dazu beitragen, dass die Finanzierung für die Wiederherstellung der reich geschnitzten Bekrönung über dem mittelalterlichen Hochaltar erfolgreich gelingen konnte.



In Vorbereitung des Ausstellungsprojektes: "Bürger, Pfarrer, Professoren – St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg" war beschlossen worden, das Hochaltarretabel wieder zu vervollständigen und mit der Aufstellung des Gesprenges auf den Mittelschrein einen bedeutenden Teil wieder erlebbar zu machen.