Start am 1. Juli an zwei Standorten

Bevor das Cottbusser Dieselkraftwerk und das Frankfurter Museum "Junge Kunst" im Juli als gemeinsames "Landesmuseum für moderne Kunst" an zwei Standorten startet, gab eine erste gemeinsame Ausstellung unter dem Titel "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" ab Januar einen Vorgeschmack auf die lange geplante Fusion. Die Werkschau gab bis Anfang April Einblicke in die Kunstbestände beider Häuser. Frankfurter Kunst zog ins Dieselkraftwerk ein, und Cottbusser Kunstwerke wurden im Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder) gezeigt. Zudem wurden die Werke des Kunstarchivs Beeskow im Dokumentationszentrum für Alltagskultur in Eisenhüttenstadt gezeigt und damit einbezogen. Museumsdirektorin Ulrike Kremeier zieht ein positives Fazit. Fast 7.000 Besucher haben die Expositionen an drei Ausstellungsorten angeschaut. Während Cottbus fast die Hälfte der Besucher im Dieselkraftwerk verzeichnen konnte, kamen in Frankfurt (Oder) mehr als 2.000 Kunstfreunde auf ihre Kosten. Die Ausstellung gab den Frankfurtern einen Besucherschub.