Im elterlichen Garten in Fredersdorf hat der 16-jährige Florian Pollakowsky vom Theodor-Fontane-Gymnasium gerade genug Platz um die leuchtendweiße Segelflugdrohne mit ihren fünf Metern Flügelspannweite zu präsentieren. "Nichts ist hier gekauft", sagt er stolz, "das ist alles selber gebaut. Außen Glasfaser, innen Schaumstoff, unten haben wir noch ein bisschen Keffler und an den Flügeln Kohlefaser."

Zum Beispiel für Luftdruck- und CO 2 -Messungen ist auch eine Wettermessstation mit an Bord. Die hat der 16-jährige Ansgar Reif vom Einstein-Gymnasium in Neuenhagen bei Berlin beigesteuert, ebenfalls selbst gebaut und programmiert. Dieses Stück Technik wird in den länglichen abnehmbaren Kopf der Drohne eingesetzt.