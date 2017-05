Audio: Antenne Brandenburg | 24.05.217 | Björn Haase-Wendt

Spitzentreffen in chinesischer Botschaft geplant - Astronergy-Tarifstreit dauert an

24.05.17 | 17:30 Uhr

Arbeit muss satt machen können. Der Meinung sind auch die Astronergy-Mitarbeiter in Frankfurt (Oder). Nach zwei Warnstreiks hat die Unternehmensführung ein Lohn-Angebot vorgelegt, welches aber nicht alle Seiten zufriedenstellt. Von Björn Haase-Wendt

Zwei Warnstreiks gab es bereits beim Frankfurter Solarmodul-Hersteller Astronergy. Die Forderung der Mitarbeiter: nach 10 Jahren 1.800 Euro Brutto nun endlich mehr Lohn. Vor gut zwei Wochen legte der Arbeitgeber ein Angebot vor - lässt die Gewerkschaft IG Metall aber weiterhin außen vor. In den Hallen des chinesischen Solarmodulherstellers Astronergy läuft die Produktion auf Hochtouren. Die Auftragslage ist gut und auch der Tarifstreit mit den Mitarbeitern scheint auf den ersten Blick ausgestanden. Vor gut zwei Wochen hat Astronergy seinen 250 festen Mitarbeitern ein Angebot gemacht. "Wir haben entschieden, dass die Mitarbeiter in der Produktion ab 1. Mai 2017 fünf Prozent mehr Lohn bekommen", sagt Standortleiter Paul Ji. Ab dem kommenden Jahr soll es zusätzlich eine Angleichung an die Inflation und eine Neugruppierung der Arbeitsstellen geben. Weitere leichte Lohnsteigerungen seien möglich. Mehr ist aufgrund der angespannten Lage in der Solarbranche aber nicht machbar, so die Frankfurter Unternehmensführung.



Solarworld-Pleite bietet Chance für Astronergy

Nicht zuletzt die Insolvenz des größten deutschen Solarmodulherstellers "Solarworld" Mitte Mai hätte gezeigt, in welcher Verfassung sich die Branche befindet. Solarworld gab als Ursache für die Pleite den Preisverfall der letzten Jahre für Solarmodule an. Eine Entwicklung, die auch in Frankfurt mit Sorge verfolgt wird. "Wir wollen aber an der Produktion in Deutschland festhalten", sagt der Frankfurter Astronergy-Chef Paul Ji. Deshalb gilt es weiterhin die Kapazitäten zu erhöhen, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Das Unternehmen investiert in das Werk in Ostbrandenburg deshalb rund zwei Millionen Euro. Damit wird eine der fünf Produktionslinien modernisiert. Künftig sollen dort bis zu 1.000 Module am Tag gefertigt werden, heute sind es 750. Die Insolvenz von Solarworld kann deshalb auch eine Chance für das Frankfurter Werk sein. "Natürlich gibt es jetzt große offene Marktanteile in Deutschland und Europa. Daran sollen wir weiter arbeiten", so Ji.

Mitarbeiter stimmen für Lohnangebot

Die Investitionen für den Umbau der Produktionsstrecke seien ein deutliches Bekenntnis zur Zukunft des Werkes, heißt es unisono von Mitarbeitern und Unternehmensführung. Auch deshalb hätten rund 60 Prozent der Mitarbeiter für das vorgelegte Lohnangebot gestimmt, glaubt Paul Ji. Dem widerspricht allerdings der Frankfurter Betriebsratschef Harald Frick: "Es wurde nur gefragt, ob die Mitarbeiter 90 Euro mehr haben wollen oder nicht. Da haben 90 Mitarbeiter von 250 Ja gesagt. Das ist grundsätzlich nicht verkehrt." Trotzdem sei das Angebot für die Gewerkschaft nicht bindend, da es eben nicht um die Frage eines Haustarifvertrages ging.

Gewerkschaft fordert weiterhin Tarifvertrag

Vor allem die Gewerkschaft drängt weiter auf einen Haustarifvertrag. Auch fordert sie ein stärkeres Engagement für die bis zu 100 Leiharbeiter im Frankfurter Werk. Immer wieder würden sie in prekären Verhältnissen arbeiten. Auch würde es Kündigungen in der Probezeit ohne erkennbare Gründe geben. "Solche Vorfälle bedauern wir natürlich, aber da haben wir nur bedingt Einfluss drauf. Es sind letztendlich die Zeitarbeitsfirmen, die entscheiden wer bei ihnen beschäftigt ist", sagt Astronergy-Personalleiterin Anja Piesker. Das Unternehmen sei aber bemüht den Leiharbeitern bei guter Auftragslage auch eine Festanstellung direkt beim Unternehmen zu bieten. So hätte Astronergy seit der Übernahme des Werkes im Jahr 2014 50 neue Arbeitsplätze in Festanstellung geschaffen. Die Gewerkschaft IG Metall überzeugt das aber im Tarifstreit nicht. Anfang Juni soll es deshalb ein Spitzentreffen in der chinesischen Botschaft in Berlin geben. Dort will die Gewerkschaft mit ranghohen Vertretern des chinesischen Unternehmens den Tarifstreit besprechen und Lösungen ausloten.