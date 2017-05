Video: Brandenburg aktuell | 05.05.2017 | Michael Lietz

Themenjahr zur Reformation - Luther-Jahr in Brandenburg gestartet

05.05.17 | 17:04 Uhr

Mit einem Festakt ist am Freitag in Frankfurt (Oder) das Themenjahr Kulturland Brandenburg 2017 eröffnet worden. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit dem 500. Jubiläum der Reformation. Bis Ende Oktober sind mehr als 300 Veranstaltungen geplant.

In Brandenburg ist am Freitag das Kulturland-Themenjahr zum 500. Reformationsjubiläum eröffnet worden. Die Kulturland-Reihe trägt den Titel "Wort Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg" und lädt zu mehr als 300 Veranstaltungen ein. Darunter ist auch die neue Ausstellung "Bürger, Pfarrer, Professoren", die in Frankfurt (Oder) bis Ende Oktober über die Reformation und ihre Folgen informiert.



Vom "Anti-Wittenberg" zum Zentrum der Reformation

Die Ausstellung wurde am Freitag gemeinsam mit dem landesweiten Kulturland-Brandenburg-Themenjahr zum Reformationsjubiläum eröffnet. An drei Standorten, der Marienkirche, der Gertraudenkirche und dem Museum Viadrina, zeigt sie, wie sich die Stadt an der Oder durch selbstbewusste Bürger und fortschrittliche Theologen der Universität von einem "Anti-Wittenberg" an der Spitze der Luthergegner um 1517 zu einem Zentrum der Lehre Martin Luthers ab 1539 entwickelte.



Ministerpräsident Woidke und der evangelische Bischof Dröge bei der Eröffnung

Der Reformator Martin Luther (1483-1546) habe nicht nur die Religion, sondern auch Gesellschaft, Politik und Arbeitswelt verändert, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum offiziellen Auftakt der landesweiten Veranstaltungsreihe in Frankfurt (Oder): "Sein Wirken hat neue Bewegungen in den Städten und auf dem Land ausgelöst und den Grundstein für das heutige Gemeinwesen gelegt." Mit dem Themenjahr zum Reformationsjubiläum werde auch ein Dialograum für die Frage geschaffen, wie das Gemeinwesen heute gestaltet werden soll, um in einer pluralen Gesellschaft in Frieden und in Freiheit zusammenleben zu können, betonte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Markus Dröge: "Wir brauchen diesen Dialog", sagte er bei der Auftakt-Veranstaltung in der Frankfurter Marienkirche.

Infos im Netz Weitere Infos - Führungen, Ausstellungen, Termine Das gesamte Spektrum der angebotenen Führungen, sowie Termine und Informationen zur Buchung finden Sie hier: Zusätzlich wird eine digitale Führung angeboten: "Geschichte trifft Moderne: Mit dem Tablet durch die Reformationszeit - eine digitale Entdeckungstour". Mit ausleihbaren Tablets, die eine Erwachsenenführung und eine Kinderführung umfassen, kann jeder nach eigenen Tempo und Interessen die Ausstellung erkunden. Die deutsch-polnische Tourist-Information in Frankfurt (Oder) steht unter 0335 / 610080-0 für Fragen und Buchungen zur Verfügung.

Ausstellung vermittelt Eindruck in die Geschichte der Stadt

Die Ausstellung vermittelt die historischen Vorgänge und die Situation in der Stadt aus Sicht der Protagonisten. So hatte der Ablasshändler Johann Tetzel, der Luther zu seinen 95 Thesen veranlasste, an der Universität von Frankfurt an der Oder zunächst 106 Gegenthesen verfasst.

Seltene Ausstellungsstücke

An den drei Ausstellungsstandorten Marienkirche, Gertraudenkirche und Museum Viadrina werden zahlreiche Exponate gezeigt, darunter Altäre, Goldschmiedearbeiten, Handschriften, Bücher und Epitaphen, die zum Teil eigens für die Ausstellung restauriert wurden und erstmals seit 60 Jahren wieder zu sehen sind. Darunter sind auch mehrere Epitaphe des Altars der Frankfurter Marienkirche, die jetzt in der Gertraudenkirche ausgestellt sind. Die Ausstellung in Kooperation von Stadt und evangelischer Kirchengemeinde feiert zugleich die Ergebnisse eines großen Restaurierungsprojekts, zu dem Frankfurter Bürger und die Ostdeutsche Sparkassenstiftung mit Spenden in Höhe von 141.000 Euro und das Landesdenkmalamt mit 120.000 Euro beigetragen haben. Damit sind unter anderem die Epitaphe der Marienkirche restauriert worden. Die Marienkirche, die einstige Stadt- und Universitätskirche von Frankfurt an der Oder, zeugt mit ihrer großartigen Backsteinarchitektur von der einstigen Bedeutung der Stadt. Das Bauwerk, das im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde, wird heute als Kulturzentrum genutzt.

Bilder von der Eröffnung des Kulturland-Jahres

Ministerpräsident Woidke und der evangelische Bischoff Dröge bei der Kulturlandjahr-Auftaktveranstaltung

zahlreiche Gäste kamen zur Kulturlandjahr-Eröffnung nach Frankfurt(Oder)

Eröffnung des Kulturland-Themenjahres zum 500. Reformationsjubiläum

In der Frankfurter Marien-Kirche während der Eröffnung des Kulturland-Themenjahres zum 500. Reformationsjubiläum

Musikalische Begleitung bei der Eröffnung des Kulturland-Themenjahres zum 500. Reformationsjubiläum

Epitaph des Frankfurter Marieenkirch-Altars während der Rekonstruktion

Epitaph des Frankfurter Marieenkirch-Altars während der Rekonstruktion

Bild-Ausschnitt eines Epitaphs des Frankfurter Marieenkirch-Altars während der Rekonstruktion

Epitaph des Frankfurter Marieenkirch-Altars nach der Rekonstruktion

Fahrradkünstler Didi Senft aus Storkow hat eigens für das Reformationsjubiläum ein Altar-Fahrrad kreiert Play Pause Fullscreen